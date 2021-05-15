Учащимся казанской гимназии предложат закончить учебный год досрочно

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Родителям учеников невыпускных классов казанской гимназии № 175, где при стрельбе погибли семеро детей и двое взрослых, могут предложить уже сейчас завершить учебный год. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии Казани.

«Девятые и одиннадцатые классы, как предлагалось чуть раньше, продолжат учебу в школе № 175 с учетом будущих экзаменов, а остальные классы перейдут на дистант. Родителям учеников остальных классов могут предложить несколько путей на выбор: к примеру, если родитель считает, что для ребенка лучше завершить учебный процесс, такая возможность будет предоставлена», — говорится в сообщении.

Стрельба в казанской гимназии произошла 11 мая. 19-летний Ильяз Галявиев пришел в школу, которую окончил четырьмя годами ранее, взорвал самодельное взрывное устройство и начал стрелять. В результате погибли двое учителей и семеро школьников, 21 человек получил ранения.