Учащиеся гимназии в Казани вернулись к учебе в соседней школе

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где 11 мая при стрельбе погибли девять человек, вернулись к учебе в очном формате в других учебных заведениях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства образования Татарстана

Ранее мэрия Казани сообщила, что старшеклассники школы №175 продолжат обучение в соседних школах №171 и №174 на время ремонта и следствия. Остальные гимназисты перейдут на дистанционный режим обучения.

В гимназии №175 уточнили, что с 17 мая ученики девятых и одиннадцатых классов завершат учебный год очно в соседней 174-й школе, а первоклассники — в 171-й школе. «Школьникам выделяются отдельные кабинеты, учить их будут наши педагоги», — говорится в сообщении школы в Instagram.

По словам корреспондента «РИА Новости», утром 17 мая на территорию школы №174 посторонних не пускают. Детей у входа встречают представители администрации учебного заведения. На территории также дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.