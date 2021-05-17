Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 74 (-0,36) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 89,62 (-0,31) Инвестиции, 14 мая, 13:50
Цены на керосин в аэропортах выросли на 20% с начала года Бизнес, 10:33 Трудности перехода: как подготовиться к миграции в облако Индустрия 4.0, 10:30 Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение РБК и ПСБ, 10:29 Четыре человека пострадали при столкновении двух трамваев в Казани Общество, 10:21 Строительство на скорость. Как устроено сверхбыстрое возведение зданий Партнерский материал, 10:20 СМИ сообщили о нападении мужчины с ножом и выстрелах в Екатеринбурге Общество, 10:16 Учащиеся гимназии в Казани вернулись к учебе в соседней школе Общество, 10:16 Маск после обвала биткоина заявил, что Tesla не продавала криптовалюту Крипто, 10:15 Как Walmart и Ohi меняют последнюю милю в доставке Pro, 10:04 Пришедший в Россию китайский сервис такси пообещал скидки для врачей Общество, 10:00 Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 10:00 ВМФ получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году Политика, 09:56 Семин назвал лучших тренеров года в России Спорт, 09:53 Отключение горячей воды — 2021: что важно знать москвичам Недвижимость, 09:50
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Стрельба в школе в Казани ,  
0 

Учащиеся гимназии в Казани вернулись к учебе в соседней школе

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Ученики выпускных классов казанской гимназии №175, где 11 мая при стрельбе погибли девять человек, вернулись к учебе в очном формате в других учебных заведениях. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства образования Татарстана

Ранее мэрия Казани сообщила, что старшеклассники школы №175 продолжат обучение в соседних школах №171 и №174 на время ремонта и следствия. Остальные гимназисты перейдут на дистанционный режим обучения.

В гимназии №175 уточнили, что с 17 мая ученики девятых и одиннадцатых классов завершат учебный год очно в соседней 174-й школе, а первоклассники — в 171-й школе. «Школьникам выделяются отдельные кабинеты, учить их будут наши педагоги», — говорится в сообщении школы в Instagram.

В принявшей учеников казанской гимназии № 175 школе усилили охрану
Общество
Фото:Максим Зарецкий / ТАСС

По словам корреспондента «РИА Новости», утром 17 мая на территорию школы №174 посторонних не пускают. Детей у входа встречают представители администрации учебного заведения. На территории также дежурят сотрудники полиции и Росгвардии.

РБК обратился за комментарием в гимназию №175 Казани, пресс-службу президента Татарстана.

Стрельбу в гимназии №175 открыл бывший ученик школы, 19-летний Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь учеников восьмого класса.

Читайте на РБК Pro
Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха» РБК Pro: суды обязывают компании индексировать зарплаты. Что делать Как эксперименты с наркотиками сгубили карьеру неординарного CEO Акции техов рухнули: какие бумаги купить на просадке

Галявиева задержали и арестовали на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст.105 УК), по которой ему грозит пожизненное лишение свободы. Свою вину он признал.

Казань Школа ученики новости
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Старшеклассников из казанской гимназии перевели учиться в соседние школы
Общество
Президент РАН назвал проблемой школ отсутствие идеологии
Общество
В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter