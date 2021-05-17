Индонезия приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca

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Минздрав Индонезии заблокировал использование примерно 450 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca (номер партии CTMAV547) после смерти одного из вакцинированных пациентов. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

По данным издания, 22-летний мужчина сделал первую прививку препаратом от AstraZeneca 5 мая этого года после чего у него начались головные боли, поднялась температура и возникла боль в мышцах. Через день состояние мужчины ухудшилось и он был доставлен в больницу, где скончался.

Глава отдела коммуникаций Минздрава Индонезии Видьявати пояснил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проведет необходимые тесты на токсичность и стерильность партии вакцины, прежде чем вновь разрешить ее использование. Необходимая проверка, по его словам, может занять до двух недель.

Видьявати также добавил, что вакцина AstraZeneca из других партий безопасна в использовании, поэтому людям не нужно медлить с вакцинацией.