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Пандемия коронавируса ,  
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Индонезия приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca

Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images
Фото: Ulet Ifansasti / Getty Images

Минздрав Индонезии заблокировал использование примерно 450 тыс. доз вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca (номер партии CTMAV547) после смерти одного из вакцинированных пациентов. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

По данным издания, 22-летний мужчина сделал первую прививку препаратом от AstraZeneca 5 мая этого года после чего у него начались головные боли, поднялась температура и возникла боль в мышцах. Через день состояние мужчины ухудшилось и он был доставлен в больницу, где скончался.

Глава отдела коммуникаций Минздрава Индонезии Видьявати пояснил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проведет необходимые тесты на токсичность и стерильность партии вакцины, прежде чем вновь разрешить ее использование. Необходимая проверка, по его словам, может занять до двух недель.

Видьявати также добавил, что вакцина AstraZeneca из других партий безопасна в использовании, поэтому людям не нужно медлить с вакцинацией.

Пресс-секретарь Минздрава Индонезии Сити Надия Тармизи заявила, что временная приостановка использования вакцин является «мерой предосторожности правительства». По ее словам, нет необходимости в полной приостановке использования препарата от AstraZeneca, поскольку «вакцинация против COVID-19 приносит больше пользы».

По информации издания, Индонезия получила 6,4 млн доз вакцины от AstraZeneca с момента ее первого прибытия 8 марта этого года. Всего количество вакцинированных в стране уже более 22 млн человек, 8,9 млн из которых получили полную дозу с момента начала вакцинации в начале января.

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Индонезия отложила использование вакцины AstraZeneca
Общество
Фото:Agung Kuncahya B. / XinHua / Global Look Press

В середине марта сразу несколько европейских стран заявили, что после инъекции AstraZeneca у некоторых пациентов диагностировали тромбоз и тромбоэмболию. Было зафиксировано несколько смертельных случаев. После этого большинство стран ЕС (Германия, Франция, Италия, Испания, Исландия, Нидерланды и пр.) временно приостановили использование препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) провело расследование и признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В ВОЗ также рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca, поскольку венозная тромбоэмболия, по мнению организации, является одним из самых распространенных заболеваний в мире. Позже ряд стран ЕС вернулся к вакцинации препаратом.

Ранее власти Индонезии также откладывали применение вакцины от AstraZeneca на фоне сообщений о нарушении свертываемости крови после инъекции. Как сообщал глава Агентства по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Пенни Лукито, соответствующая мера принята из предосторожности до появления дальнейших рекомендаций от ВОЗ.

С начала пандемии в Индонезии выявили 1,7 млн заразившихся, умерли от коронавируса 48 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Индонезия COVID-19 вакцинация AstraZeneca
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