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НАТО и США начали выводить войска из Афганистана

Cолдаты НАТО в Кабуле, Афганистан
Cолдаты НАТО в Кабуле, Афганистан (Фото: Mohammad Ismail / Reuters)

НАТО начало вывод своей миссии из Афганистана. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса, передает AFP.

«Этот вывод уже начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и преднамеренный процесс», — сказал он.

США решили вывезти из Афганистана часть сотрудников своего посольства
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Фото:Darren McCollester / Getty Images

Представитель НАТО указал, что безопасность войск альянса «будет главным приоритетом на каждом этапе пути». На любые атаки талибов (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») альянс будет давать «решительный ответ». Как передает CNN, представитель НАТО предположил, что на полный вывод войск уйдет несколько месяцев.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также сообщила, что США забирают из Афганистана своих служащих. «Продолжается сокращение численности персонала», — указала она. Со слов официальных представителей Пентагона, передает CNN, из страны перебрасывают менее 100 военнослужащих вместе с военной техникой. Афганистан также покидают подрядчики и государственные служащие США.

Байден пообещал, что США полностью выведут свои войска к годовщине теракта в Нью-Йорке (11 сентября 2001 года). Президент отмечал, что вывод оставшихся в Афганистане американских войск начнется 1 мая. Байден пояснял, что они находились в Афганистане не для того, чтобы объединить эту страну, а для борьбы с террористами, и свои задачи выполнили.

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После решения Байдена о выводе войск из Афганистана с 1 мая объявило и НАТО.

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