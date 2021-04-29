НАТО и США начали выводить войска из Афганистана

Cолдаты НАТО в Кабуле, Афганистан (Фото: Mohammad Ismail / Reuters)

НАТО начало вывод своей миссии из Афганистана. Об этом сообщил представитель Североатлантического альянса, передает AFP.

«Этот вывод уже начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и преднамеренный процесс», — сказал он.

Представитель НАТО указал, что безопасность войск альянса «будет главным приоритетом на каждом этапе пути». На любые атаки талибов (члены запрещенной в России террористической организации «Талибан») альянс будет давать «решительный ответ». Как передает CNN, представитель НАТО предположил, что на полный вывод войск уйдет несколько месяцев.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также сообщила, что США забирают из Афганистана своих служащих. «Продолжается сокращение численности персонала», — указала она. Со слов официальных представителей Пентагона, передает CNN, из страны перебрасывают менее 100 военнослужащих вместе с военной техникой. Афганистан также покидают подрядчики и государственные служащие США.