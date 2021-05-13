Роскомнадзор указал на недостаточную защиту личных данных в WhatsApp

Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите их персональных данных. Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора, передает ТАСС.

«Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям. <...> Российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook Inc., владеющая мессенджером WhatsApp», — уточняется в сообщении.

Роскомнадзор потребовал от Google, Twitter, Facebook и WhatsApp до конца мая подтвердить, что базы данных их российских пользователей локализованы на территории России. В противном случае компании могут привлечь к ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.