В Госдуме назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp

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Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp не соответствуют этике и российскому законодательству. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов», — заявил Горелкин.

Кроме того, депутат напомнил, что, согласно законодательству, оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. По мнению Горелкина, WhatsApp это требование выполняет, но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. «На мой взгляд, это нарушение закона», — добавил депутат.

В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook.