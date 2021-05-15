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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp

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Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press
Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp не соответствуют этике и российскому законодательству. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин, передает ТАСС.

«Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей прежде всего неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов», — заявил Горелкин.

Вступили в силу меры в отношении несогласных с новой политикой WhatsApp
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Кроме того, депутат напомнил, что, согласно законодательству, оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. По мнению Горелкина, WhatsApp это требование выполняет, но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. «На мой взгляд, это нарушение закона», — добавил депутат.

В январе WhatsApp заявил, что, согласно новой политике конфиденциальности, персональные данные пользователей мессенджера будут предоставляться в распоряжение всех семейств приложений Facebook.

Глава мессенджера Уилл Кэткарт объясняла, что ни WhatsApp, ни владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки после введения новой политики конфиденциальности. Несмотря на это, число загрузок мессенджера начало сокращаться.

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Так, по данным SensorTower, в течение недели после объявления о новых правилах число загрузок WhatsApp в магазинах Apple и Google cнизилось на 17%, писала The Wall Street Journal (WSJ).

Первоначально датой вступления в силу новой политики конфиденциальности руководство сервиса называло 8 мая, однако позднее ее перенесли на 15 мая. В марте пользователей предупредили, что несогласным с новыми правилами будут ограничивать функционал сервиса. С 15 мая мессенджер начал блокировать звонки и сообщения несогласных пользователей.

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