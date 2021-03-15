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WhatsApp предупредил пользователей о возможном ограничении функционала

В приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах использования и политике конфиденциальности. Пользователи, которые не примут их, будут ограничены в функционале, пишет Gizchina.

«В течение короткого времени вы сможете принимать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения», — говорится в уведомлении.

Появление этих уведомлений связано с новой политикой конфиденциальности мессенджера, о принятии которой WhatsApp объявлял еще в январе. Теперь мессенджер будет передавать персональные данные пользователей компании Facebook — владельцу мессенджера. В распоряжение Facebook должны попасть номера телефонов, данные транзакций и IP-адреса пользователей.

WhatsApp собрался «медленно уговаривать» пользователей на новые правила
Технологии и медиа
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Вначале пользователем предлагалось подтвердить новое соглашение до 8 февраля. Аккаунты тех пользователей, которые не дали согласие на такое использование своих данных, должны были быть удалены к этой дате. Но после анонса новых правил мессенджер столкнулся с оттоком пользователей, которые, в частности, начали переходить их в Telegram. В результате WhatsApp отложил срок принятия новых правил до 15 мая и решил добиваться согласия от пользователей поэтапно.

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