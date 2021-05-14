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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты объяснили причины роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рост числа выявленных случаев заболевания COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлен майскими праздниками. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев, передает «РИА Новости». По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено 3818 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что более чем на 1 тыс. превышает показатель предыдущего дня.

«Вполне возможно, что это майские [праздники], скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте», — рассуждает Малышев.

Он напомнил, что перед майскими праздниками врачи и местные власти не раз предупреждали, что после длительных выходных возможен подъем заболеваемости. «Заболеваемость — это пила: то больше, то меньше», — добавил эксперт. Он также отметил, что важно отслеживать тенденцию в ближайшие дни.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала закономерными суточные колебания числа заразившихся COVID-19: по ее словам, это характерно для этапа стабилизации эпидемического процесса. «В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — сказала она (цитата по ТАСС).

Пшеничная полагает, что подъем заболеваемости обусловлен «расслабленностью населения», которое забыло о необходимых мерах профилактики — ношении масок и соблюдении социальной дистанции. «Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная, и расслабляться рано», — сказала она.

Пшеничная также отметила, что во многих регионах России в последнее время была пасмурная, дождливая и прохладная погода, которая скорее характерна для середины осени. По ее словам, это создало более комфортные условия для распространения вируса.

Собянин не счел рост заболеваемости COVID в Москве критическим
Общество
Фото:Павел Бедняков / РИА Новости

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Комментируя данные о росте числа заболевших, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова назвала ситуацию «достаточно напряженной». «Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — сказала Ракова.

Мэр столицы Сергей Собянин, в свою очередь, не считает рост заболеваемости COVID-19 в Москве критическим. «Мы видим небольшой рост, но он не является критическим. Но все равно сам уровень заболевания достаточно большой», — сказал он.

Минтруд исключил планы сделать майские праздники длинными навсегда
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

23 апреля президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими. Таким образом, россияне отдыхали с 1 по 10 мая включительно. Добавить выходные предложила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом. По ее мнению, это должно было помочь замедлить распространение COVID-19.

Роспотребнадзор ранее советовал россиянам соблюдать необходимые меры безопасности и уехать на майские праздники на дачу, сократив число социальных контактов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
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<40 000
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от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва COVID-19 рекорд коронавирус
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