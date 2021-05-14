Эксперты объяснили причины роста числа заболевших COVID-19 в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Рост числа выявленных случаев заболевания COVID-19 в Москве, скорее всего, обусловлен майскими праздниками. Об этом рассказал врач-инфекционист Николай Малышев, передает «РИА Новости». По данным оперативного штаба, за последние сутки в Москве выявлено 3818 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что более чем на 1 тыс. превышает показатель предыдущего дня.

«Вполне возможно, что это майские [праздники], скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте», — рассуждает Малышев.

Он напомнил, что перед майскими праздниками врачи и местные власти не раз предупреждали, что после длительных выходных возможен подъем заболеваемости. «Заболеваемость — это пила: то больше, то меньше», — добавил эксперт. Он также отметил, что важно отслеживать тенденцию в ближайшие дни.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала закономерными суточные колебания числа заразившихся COVID-19: по ее словам, это характерно для этапа стабилизации эпидемического процесса. «В последние дни действительно наблюдается некоторый рост заболеваемости. Такие суточные колебания — то небольшой подъем, то снижение — в принципе закономерны на этапе стабилизации эпидемического процесса, на котором мы сейчас находимся», — сказала она (цитата по ТАСС).

Пшеничная полагает, что подъем заболеваемости обусловлен «расслабленностью населения», которое забыло о необходимых мерах профилактики — ношении масок и соблюдении социальной дистанции. «Между тем эпидемиологическая ситуация пока еще достаточно напряженная, и расслабляться рано», — сказала она.