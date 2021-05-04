Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 74,85 (+0,46) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 90,59 (+0,43) Инвестиции, 30 апр, 13:27
Прокуратура начала проверку по факту пожара в гостинице на юге Москвы Общество, 08:07 Как защищаться от вирусов и правильно помочь иммунитету РБК и Деринат, 08:07 Эпик фейл № 38: как погиб «съевший» $150 млн игровой стартап — Bloomberg Pro, 08:00 Роспотребнадзор посоветовал россиянам уехать на майские праздники на дачу Общество, 07:48 При обрушении метромоста в Мехико погибли 13 человек и пострадали 70 Общество, 07:41 Минстрой будет использовать искусственный интеллект в эксплуатации зданий Технологии и медиа, 07:06 МЧС опровергло гибель троих человек в пожаре в гостинице на юге Москвы Общество, 06:59 С 2020 года российские власти лишили гражданства 280 человек Общество, 06:48 Какие космические явления и объекты можно увидеть с территории России РБК и ПСБ, 06:27 AP назвало причины низких темпов вакцинации в России Общество, 06:19 СК проводит проверку по факту гибели туриста из-за схода лавины в Бурятии Общество, 06:18 Юристы рассказали о проблемах досрочного погашения задолженности по займу Общество, 05:52 Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии РБК и ПСБ, 05:17 В Сахалинской области отравились 14 работников строительного предприятия Общество, 05:14
Пандемия коронавируса ,  
0 

Роспотребнадзор посоветовал россиянам уехать на майские праздники на дачу

Наиболее безопасный способ провести майские праздники в условиях пандемии коронавируса — отправиться на этот период за город. Соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор на своем сайте.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — говорится в сообщении ведомства.

Попова назвала последствия отказа от мер по COVID на майских праздниках
Общество
Анна Попова

Там напоминают, что большое скопление людей, в том числе и вне помещений, а также частое посещение гостей повышает риск заражения COVID-19. Роспотребнадзор советует сократить контакты на период праздников.

В случае же прихода гостей ведомство советует носить маску. Менять ее регулятор советует чаще, чем в зимний период, поскольку она быстрее намокает, из-за чего разрушается защитный слой изделия, снижается его эффективность. Черные маски и перчатки летом ведомство носить не советует.

В марте глава ведомства Анна Попова рекомендовала не покидать Россию на майские праздники, «чтобы сберечь свое здоровье». Руководитель Роспотребнадзора отмечала, что случаи выявления британского штамма коронавируса, как правило, связаны с посещением россиянами европейских стран и ОАЭ.

Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Ицхак Адизес — РБК Pro: «У россиян имидж очень хитрых людей»

В конце апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что направила органам государственной власти напоминание о необходимости соблюдать ранее сформулированные Роспотребнадзором рекомендации.

По данным оперативного штаба, за сутки, предшествующие 3 мая, в России выявили 8 489 новых случаев заражения коронавирусом и 336 летальных исходов. Общее число заболевших за весь период пандемии составило 4,8 млн человек, умерших — 111 198.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Роспотребнадзор майские праздники коронавирус дача
Материалы по теме
Эксперты предупредили об опасности бразильского штамма коронавируса
Общество
Кипр оставил Россию в группе стран с наибольшим риском заражения COVID-19
Общество
В Роспотребнадзоре назвали настораживающие симптомы у детей с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter