Роспотребнадзор посоветовал россиянам уехать на майские праздники на дачу

Наиболее безопасный способ провести майские праздники в условиях пандемии коронавируса — отправиться на этот период за город. Соответствующие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор на своем сайте.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции отдых за городом или на даче хорошее решение, так как прогулки и общение в кругу семьи на открытом воздухе не несут значительного риска инфицирования», — говорится в сообщении ведомства.

Там напоминают, что большое скопление людей, в том числе и вне помещений, а также частое посещение гостей повышает риск заражения COVID-19. Роспотребнадзор советует сократить контакты на период праздников.

В случае же прихода гостей ведомство советует носить маску. Менять ее регулятор советует чаще, чем в зимний период, поскольку она быстрее намокает, из-за чего разрушается защитный слой изделия, снижается его эффективность. Черные маски и перчатки летом ведомство носить не советует.