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Блогер Бил предложил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине

Эдвард Бил (Эдуард Биль)
Эдвард Бил (Эдуард Биль) (Фото: bil__edward / VK)

YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) предложил компенсацию пострадавшей в ДТП в центре Москвы Марии Артемовой. Об этом РБК сообщил ее адвокат Андрей Князев.

«К нам обратилась его сторона с предложением компенсации. В целом мы согласны, но в данный момент нам еще не известна сумма, в которую обойдется лечение, другие какие-то аспекты, связанные с этим», — пояснил юрист, заметив, что стороны будут обсуждать размер компенсации.

По словам Князева, состояние его клиентки улучшилось, но из реанимации ее пока не перевели в обычную палату. «Врачи сегодня обсуждали эту возможность, но пока решили этого не делать. В общем стабильное, но тяжелое», — отметил адвокат.

Защита пострадавшей в ДТП с блогером не согласилась с мерой пресечения
Общество
Эдуард Биль (второй справа)

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После ДТП Била увезли на медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Его адвокат Сергей Жорин отметил, что нельзя утверждать, что Бил признал вину в произошедшем. По словам защитника, автомобиль вылетел на встречную полосу, так как его подзащитный пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем.

Женщину, управлявшую Volkswagen, на который пришелся основной удар, госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадавшей оказалась консультант Госдумы Мария Артемова. Позднее ее адвокат сообщил, что она находится в коме.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Тверской районный суд Москвы запретил блогеру выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться телефоном и интернетом и управлять автомобилем.

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Ранее Князев сообщил, что состояние потерпевшей улучшилось, однако Артемовой предстоит длительное и дорогое лечение.

По данным департамента транспорта столицы, за попавшим в ДТП Audi RS6 с начала года зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. Вдобавок на автомобиле оказались подложные номера.
 

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