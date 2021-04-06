Блогер Бил предложил компенсацию пострадавшей в ДТП женщине

Эдвард Бил (Эдуард Биль) (Фото: bil__edward / VK)

YouTube-блогер и пранкер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) предложил компенсацию пострадавшей в ДТП в центре Москвы Марии Артемовой. Об этом РБК сообщил ее адвокат Андрей Князев.

«К нам обратилась его сторона с предложением компенсации. В целом мы согласны, но в данный момент нам еще не известна сумма, в которую обойдется лечение, другие какие-то аспекты, связанные с этим», — пояснил юрист, заметив, что стороны будут обсуждать размер компенсации.

По словам Князева, состояние его клиентки улучшилось, но из реанимации ее пока не перевели в обычную палату. «Врачи сегодня обсуждали эту возможность, но пока решили этого не делать. В общем стабильное, но тяжелое», — отметил адвокат.

ДТП произошло 1 апреля на Садовом кольце в Москве. Блогер за рулем Audi RS6 выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. После ДТП Била увезли на медосвидетельствование, которое показало, что он был трезв. Его адвокат Сергей Жорин отметил, что нельзя утверждать, что Бил признал вину в произошедшем. По словам защитника, автомобиль вылетел на встречную полосу, так как его подзащитный пытался уйти от столкновения с подрезавшим его автомобилем.