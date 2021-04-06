Адвокат сообщил об улучшении состояния пострадавшей в ДТП с блогером

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Состояние пострадавшей в ДТП в центре Москвы сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артемовой улучшилось. Об этом сообщил РБК адвокат пострадавшей и ее семьи Андрей Князев.

«Вот то, бессознательное состояние, в котором она находилась, да и находится, мы не знаем, чем оно вызвано, нам врачи не говорят. Скорее всего, оно вызвано именно какими-то медикаментозными препаратами, с целью, чтобы лучше происходило восстановление. Реакции она проявляет, реакции лицевых мышц, пальцев. Сегодня состояние ее улучшилось, как сказал мне ее супруг», — сообщил Князев.

По его словам, Артемовой предстоит длительное и дорогое лечение.

«Нас вчера признали потерпевшими, супруга признали представителем потерпевшей Марии Артемовой как законного мужа», — добавил он. По словам Князева, они планируют обжаловать меру пресечения блогеру Эдварду Билу. «Помощь [материальную от стороны Била] мы готовы принять, мы от помощи не отказываемся, у нас нет такой позиции, что нам ничего не надо, это, безусловно, расходы на лечение», — сказал адвокат.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что состояние сотрудницы аппарата Госдумы, пострадавшей в ДТП, остается тяжелым. «Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее тяжелое», — написал Володин.