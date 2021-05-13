Московские власти удалили собранные для цифровых пропусков данные горожан

Фото: Владислав Шатило / РБК

Московские власти удалили персональные данные горожан, которые собирали в прошлом году для оформления цифровых пропусков, необходимых для перемещения по городу на личном и общественном транспорте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«Данные удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что представители Роскомнадзора присутствовали при удалении данных.

В департаменте информационных технологий объяснили, что использование пропусков в прошлом году позволило снизить число социальных контактов и сгладить кривую заболеваемости коронавирусом.

«Это помогло стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения и дать врачам возможность оказать полноценную помощь каждому заболевшему», — заключили в мэрии.

