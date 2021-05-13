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Пандемия коронавируса ,  
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Московские власти удалили собранные для цифровых пропусков данные горожан

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Московские власти удалили персональные данные горожан, которые собирали в прошлом году для оформления цифровых пропусков, необходимых для перемещения по городу на личном и общественном транспорте. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

«Данные удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления», — говорится в сообщении.

В мэрии подчеркнули, что представители Роскомнадзора присутствовали при удалении данных.

В департаменте информационных технологий объяснили, что использование пропусков в прошлом году позволило снизить число социальных контактов и сгладить кривую заболеваемости коронавирусом.

«Это помогло стабилизировать нагрузку на систему здравоохранения и дать врачам возможность оказать полноценную помощь каждому заболевшему», — заключили в мэрии.

На сайте мэрии Москвы открылся доступ к оформлению цифровых пропусков
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Оформление цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте было обязательным в столице с середины апреля по начало июня. На эту меру столичные власти пошли, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции COVID-19. Власти столицы ввели три вида цифровых пропусков — для поездок на работу, в медицинские учреждения и в личных целях.

Чтобы оформить пропуск, необходимо было ввести данные паспорта, номер личного автомобиля или номер транспортной карты, адрес выезда, адрес назначения, цель поездки. При оформлении рабочего пропуска указывалась информация о работодателе.

Вслед за Москвой пропускной режим в апреле был введен и в Подмосковье. Действие цифровых пропусков в Москве прекратилось 9 июня, а в Московской области 23 мая.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

ДИТ пропуск мониторинг новости самоизоляция коронавирус COVID-19
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