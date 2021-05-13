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Политика ,  
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Кремль ответил на вопрос о формате встречи Байдена и Путина

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Формат встречи президентов России и США будет определен эпидемиологами, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Она (встреча. — РБК) также будет отдельным предметом для рассмотрения эпидемиологов», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналисты также спросили пресс-секретаря президента о причинах встречи президента России Владимира Путина с генсеком ООН Антониу Гутерришем в онлайн-формате, а не в режиме личной встречи. На это Песков ответил, что такой формат выбрали в связи «с продолжающимся все-таки режимом пандемии и рекомендациями эпидемиологов».

«Скажем так: режим предосторожности — он никуда не делся», — добавил пресс-секретарь президента.

Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки
Политика
<p>Джо Байден</p>

13 апреля Джо Байден предложил Владимиру Путину провести российско-американский саммит на территории «третьей страны». В Кремле говорили, что саммит может пройти на территории одной из стран ЕС.

4 мая Байден сообщил, что «надеется и ожидает» встречи с Путиным в июне. Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне, однако точные даты раскрывать не стал.

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Издание Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков сообщало, что встреча президентов России и США может состояться в Рейкьявике, Праге, Любляне или Баку.

Кремль пообещал рост публичной активности Путина после вакцинации
Политика
<p>Владимир Путин</p>

11 мая Дмитрий Песков сообщал о росте публичной активности Путина после вакцинации, однако отметил, что меры предосторожности против COVID-19 «все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов».

В марте этого года Владимир Путин сделал первую прививку от коронавируса. По словам Пескова, глава государства чувствовал себя хорошо, однако не уточнил, какой именно вакциной привился президент. Уже в апреле Путин сделал второй укол вакциной от COVID-19.

Джо Байден привился от COVID-19 еще раньше — 21 декабря 2020 года. Президент США использовал вакцину от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Процедуру транслировали в прямом эфире.

Джо Байден Владимир Путин новости встреча президентов Дмитрий Песков
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