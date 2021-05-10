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Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки

Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Встреча президентов США и России состоится, несмотря на недавнюю кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе пресс-брифинга, передает CNBC News на своем канале в YouTube.

«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Президент США также отметил, что он не видел никаких доказательств того, что российское правительство было причастно к атаке программ-вымогателей на Colonial Pipeline. Он добавил, что Кремль «несет определенную ответственность за то, чтобы разобраться с этим», поскольку злоумышленники, идентифицированные ФБР, базируются в России.

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13 апреля Байден впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории «третьей страны». Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.

4 мая Байден заявил, что «надеется и ожидает» встречи с Путиным в июне. В первой половине месяца у американского лидера запланирована первая заграничная поездка в качестве главы государства, он посетит Великобританию и Бельгию.

Помощник президента России Юрий Ушаков также указывал, что саммит Путина и Байдена может пройти в июне. «Называют июнь, даже есть конкретные даты», — отметил он, однако точные даты раскрывать не стал.

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Издание Politico, ссылаясь на бывших американских официальных лиц и аналитиков, сообщало, что саммит президентов России и США может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку.

Хакерская атака на оператора трубопроводов в США Colonial Pipeline началась 6 мая. Злоумышленники похитили массив данных, затем заблокировали компьютеры и потребовали денег. Источники Bloomberg сообщали, что вымогатели угрожали слить в интернет конфиденциальную информацию и оставить компьютеры заблокированными. На следующий день Colonial Pipeline вынуждена была остановить работу топливопровода.

CNN и NBC News сообщали, что за атакой на трубопровод в США может стоять группа DarkSide, в которую входят в том числе русские хакеры. Однако официальные представители американских властей подобные предположения опровергали.

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