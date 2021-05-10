Байден подтвердил намерение встретиться с Путиным после кибератаки

Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Встреча президентов США и России состоится, несмотря на недавнюю кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе пресс-брифинга, передает CNBC News на своем канале в YouTube.

«Я собираюсь встретиться с президентом Путиным», — сказал Байден, отвечая на вопрос журналиста.

Президент США также отметил, что он не видел никаких доказательств того, что российское правительство было причастно к атаке программ-вымогателей на Colonial Pipeline. Он добавил, что Кремль «несет определенную ответственность за то, чтобы разобраться с этим», поскольку злоумышленники, идентифицированные ФБР, базируются в России.

13 апреля Байден впервые предложил Путину провести российско-американский саммит на территории «третьей страны». Саммит может пройти на территории одной из стран ЕС, говорили в Кремле.