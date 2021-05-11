Политика , 11 мая, 12:29
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Кремль пообещал рост публичной активности Путина после вакцинации
Владимир Путин
Публичная активность президента России Владимира Путина будет расти после вакцинации от COVID-19, но рекомендации эпидемиологов он будет соблюдать, несмотря на высокий титр антител. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Вы видите, что такая публичная активность президента, она растет, активизируется», — сказал он.
Отвечая на вопрос, будут ли смягчены предосторожности при работе с президентом, учитывая высокий титр антител у главы государства после прививки от COVID-19, пресс-секретарь президента завил, что «ограничения все равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов».
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