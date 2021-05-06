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Politico назвало «темных лошадок» среди мест саммита Путина и Байдена

Бывшие американские чиновники и аналитики не исключают, что в качестве места проведения встречи двух президентов рассматриваются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку. Ранее свои площадки предлагали Финляндия и Австрия
Джо Байден и Владимир Путин
Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Alexander Natruskin / Reuters)

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и, возможно, Баку, сообщает издание Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков.

Некоторые европейские страны уже выразили готовность принять лидеров у себя, в том числе «нейтральные» Швейцария, Финляндия и Австрия — ни одна из этих стран не входит в НАТО, расширение которого «Путин рассматривает как угрозу для России и ее сфер влияния», отмечает издание.

Однако собеседники Politico не исключают таких «темных лошадок», как столицы Исландии, Чехии, Словении и Азербайджана.

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Фото:Jonathan Ernst / Reuters

Из первых трех вариантов выбор Хельсинки в качестве места проведения встречи наименее вероятен, после того как в финской столице Путин встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом в 2018 году. Как пишет издание, в ходе той встречи Трамп «оправдал свою репутацию человека, который стремится угодить Путину», так как согласился с тем, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года. У Байдена на саммите в столице Финляндии появится шанс «исправить ошибку Трампа», говорится в статье, однако ряд бывших чиновников считает, что сравнение с встречей, которая прошла три года назад, «затмит суть того, чего Байден и Путин надеются достичь».

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<p>Джо Байден и&nbsp;Владимир Путин</p>

Собеседники Politico не исключают, что местом проведения возможной встречи может стать Рейкьявик, так как там не впервые проходят подобные мероприятия: в 1986 году в этом городе прошли переговоры лидера СССР Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, они считаются первым шагом к завершению холодной войны. Однако, отмечает газета, Исландия является членом НАТО, также до нее сложнее добраться, чем до других стран.

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У Азербайджана хорошие отношения как с США, так и с Россией, поэтому Баку мог бы быть одним из вариантов. Однако визит Байдена туда, скорее всего, оскорбит Армению, пишет газета. Сам президент также вряд ли поедет в Баку из-за вооруженного конфликта с Ереваном в прошлом году. В Словении в 2001 году состоялась встреча на высшем уровне между Путиным и Джорджем Бушем, который тогда занимал пост президента США, кроме того, власти этой страны предлагали в 2017 году свою площадку для саммита Путина и Трампа. Однако из-за того, что с 2004 года Словения состоит в Североатлантическом альянсе, шансы на проведение переговоров Путина и Байдена именно там не велики, считают собеседники издания.

30 апреля австрийский канцлер Себастьян Курц во время телефонной беседы с Путиным предложил ему провести переговоры с Байденом в Вене. Курц отмечал, что российско-американский саммит станет позитивным моментом для мировой политики вне зависимости от того, где он пройдет, но для Австрии будет большой честью принять лидеров.

Байден озвучил предложение о личной встрече с Путиным во время телефонного разговора двух президентов 13 апреля. Позднее представитель Белого дома Джен Псаки допустила, что встреча Путина и Байдена может состояться в ближайшие месяцы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что саммит может пройти на территории одной из стран Европейского союза. 4 мая Байден заявил, что он "надеется и ожидает" встречи с Путиным, когда отправится в Европу в середине июня.

Авторы
Елена Чернышова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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