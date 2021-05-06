Politico назвало «темных лошадок» среди мест саммита Путина и Байдена

Бывшие американские чиновники и аналитики не исключают, что в качестве места проведения встречи двух президентов рассматриваются Рейкьявик, Прага, Любляна и Баку. Ранее свои площадки предлагали Финляндия и Австрия

Джо Байден и Владимир Путин (Фото: Alexander Natruskin / Reuters)

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в таких городах, как Рейкьявик, Прага, Любляна и, возможно, Баку, сообщает издание Politico со ссылкой на бывших американских официальных лиц и аналитиков.

Некоторые европейские страны уже выразили готовность принять лидеров у себя, в том числе «нейтральные» Швейцария, Финляндия и Австрия — ни одна из этих стран не входит в НАТО, расширение которого «Путин рассматривает как угрозу для России и ее сфер влияния», отмечает издание.

Однако собеседники Politico не исключают таких «темных лошадок», как столицы Исландии, Чехии, Словении и Азербайджана.

Из первых трех вариантов выбор Хельсинки в качестве места проведения встречи наименее вероятен, после того как в финской столице Путин встречался с предшественником Байдена Дональдом Трампом в 2018 году. Как пишет издание, в ходе той встречи Трамп «оправдал свою репутацию человека, который стремится угодить Путину», так как согласился с тем, что Россия не вмешивалась в американские выборы 2016 года. У Байдена на саммите в столице Финляндии появится шанс «исправить ошибку Трампа», говорится в статье, однако ряд бывших чиновников считает, что сравнение с встречей, которая прошла три года назад, «затмит суть того, чего Байден и Путин надеются достичь».