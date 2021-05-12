Правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Программу туристического кешбэка в России решено продлить до конца 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на выступлении с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, трансляцию ведет РБК.

«Правительство продлило ее (программу туристического кешбэка — РБК.) до конца года», — сказал премьер-министр.

Мишустин добавил, что на начало мая подобной услугой воспользовались уже почти 1 млн человек, а всего по программе кешбэка было возвращено около 4 млрд руб.

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