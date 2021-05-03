Путин поручил кабмину продлить кешбэк за туры по России до конца года

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

«Правительству обеспечить <...> продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года», — говорится в документе.

Согласно поручению, в летний период россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаченного тура для детей. Также кешбэк будет действовать для отдыха в детских лагерях.

Часть стоимости туристической поездки могут возместить и «финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив».