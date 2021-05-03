Путин поручил кабмину продлить кешбэк за туры по России до конца года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.
«Правительству обеспечить <...> продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года», — говорится в документе.
Согласно поручению, в летний период россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаченного тура для детей. Также кешбэк будет действовать для отдыха в детских лагерях.
Часть стоимости туристической поездки могут возместить и «финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив».