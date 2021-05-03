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Путин поручил кабмину продлить кешбэк за туры по России до конца года

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу туристического кешбэка до конца 2021 года. Перечень поручений по реализации послания Федеральному собранию опубликован на сайте Кремля.

«Правительству обеспечить <...> продление программы возмещения части стоимости оплаченного туристского продукта всем гражданам до конца 2021 года», — говорится в документе.

Согласно поручению, в летний период россиянам, купившим путевки в санатории, возместят половину стоимости оплаченного тура для детей. Также кешбэк будет действовать для отдыха в детских лагерях.

Часть стоимости туристической поездки могут возместить и «финалистам и победителям олимпиад, конкурсов, волонтерских и творческих инициатив».

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

Правительство должно доложить главе государства о реализации поручения до 15 мая этого года.

Первый этап программы туристического кешбэка начался в августе 2020 года и продлился неделю. Согласно программе, гражданину возвращалось 20% его затрат на туристические поездки по России. Позже программу продлили — второй этап длился с 15 октября по 5 декабря.

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Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости продлить программу туристического кешбэка до конца года, «чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах».

Ранее председатель совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун и вице-президент «Опоры России» Алексей Резников сообщили, что родители начали откладывать покупку путевок в летние лагеря, чтобы воспользоваться программой кешбэка, о которой Путин также заявил в ходе послания Федеральному собранию.

По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на эту программу выделят около 5 млрд руб., а воспользоваться ей смогут с середины мая родители более 350 тыс. школьников.

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