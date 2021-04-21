Путин поручил компенсировать 50% стоимости детских путевок в лагеря

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в этом году. Трансляцию послания Федеральному собранию ведет телеканал РБК.

«Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», — заявил он.

В конце марта Роспотребнадзор отменил запрет на отдых детей в летних лагерях, находящихся за пределами регионов их проживания. Такой запрет был введен в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Отдых детей в летних лагерях должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в регионе отдыха, подчеркнули в ведомстве. Помимо этого, Роспотребнадзор увеличил максимальное количество детей в отрядах до 75%.