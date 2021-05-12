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Пандемия коронавируса ,  
0 

Индия установила новый рекорд по ежедневному числу умерших от COVID

Фото: Amarjeet Kumar Singh / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Amarjeet Kumar Singh / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Индии установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки, следует из данных, опубликованных на сайте правительства страны.

Так, по данным властей, за сутки, предшествовавшие 11 мая, в стране умерли 4205 человек. До этого, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), максимальное число смертей за сутки зарегистрировали 8 мая — 4187 летальных исходов.

Резкий рост случаев заболевания коронавирусом в Индии начался 1 апреля. Так, 31 марта в стране было зафиксировано 53 480 новых случаев заболевания, а уже на следующий день эта цифра выросла до 72 330 и с тех пор почти постоянно росла.

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В середине апреля в Индии начался резкий рост смертности от COVID-19. 15 апреля в стране умерли 1038 человек, а к 21 апреля ежедневное количество летальных исходов превысило 2 тыс. случаев в сутки.

В прошлом месяце власти столицы заявляли о начале четвертой волны пандемии. Главный министр города Арвинд Кеджривал назвал ее опасной из-за быстрого распространения. По его словам, еще в середине марта в Дели было менее 200 случаев заражения за день, а 11 апреля коронавирусом заболели 10 722 человека. Большинство заболевших при этом моложе 45 лет.

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В конце апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм». Возможной причиной ухудшения ситуации вирусологи называли выявление нового типа COVID-19.

Новый штамм коронавируса выявили в Индии в конце марта. В начале апреля первый случай заражения новым видом COVID-19 зафиксировали в США, а в конце месяца — в Швейцарии и Чехии. В мае образцы этого штамма получили российские эпидемиологи.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

коронавирус Индия рекорд смертность
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