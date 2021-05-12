Индия установила новый рекорд по ежедневному числу умерших от COVID

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В Индии установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки, следует из данных, опубликованных на сайте правительства страны.

Так, по данным властей, за сутки, предшествовавшие 11 мая, в стране умерли 4205 человек. До этого, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), максимальное число смертей за сутки зарегистрировали 8 мая — 4187 летальных исходов.

Резкий рост случаев заболевания коронавирусом в Индии начался 1 апреля. Так, 31 марта в стране было зафиксировано 53 480 новых случаев заболевания, а уже на следующий день эта цифра выросла до 72 330 и с тех пор почти постоянно росла.

В середине апреля в Индии начался резкий рост смертности от COVID-19. 15 апреля в стране умерли 1038 человек, а к 21 апреля ежедневное количество летальных исходов превысило 2 тыс. случаев в сутки.