«Индийский» штамм COVID-19 обнаружили в Швейцарии и Чехии

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Первый случай заражения «индийским» штаммом COVID-19 был обнаружен на территории Швейцарии. Об этом сообщило Федеральное управление здравоохранения страны в Twitter.

«Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии», — сказано там.

Уточняется, что речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт. В настоящий момент, управлением также ведутся консультации по поводу включения Индии в список «стран риска».

По информации местного радио iRozhlas, новая разновидность «индийского» варианта коронавируса была также выявлена в Чехии. «Индийский штамм COVID-19 подтвержден в городе Градец Кралове, куда его, судя по всему, привезла студентка из Индии», — сказал министр здравоохранения страны Петер Аренбергер.