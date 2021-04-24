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Пандемия коронавируса ,  
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«Индийский» штамм COVID-19 обнаружили в Швейцарии и Чехии

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Первый случай заражения «индийским» штаммом COVID-19 был обнаружен на территории Швейцарии. Об этом сообщило Федеральное управление здравоохранения страны в Twitter.

«Первый случай индийского варианта COVID-19 был обнаружен в Швейцарии», — сказано там.

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Уточняется, что речь идет о пассажире, прибывшем через транзитный аэропорт. В настоящий момент, управлением также ведутся консультации по поводу включения Индии в список «стран риска».

По информации местного радио iRozhlas, новая разновидность «индийского» варианта коронавируса была также выявлена в Чехии. «Индийский штамм COVID-19 подтвержден в городе Градец Кралове, куда его, судя по всему, привезла студентка из Индии», — сказал министр здравоохранения страны Петер Аренбергер.

Аренбергер уточнил, что распространение данного вируса было ограничено действующими в стране санитарно-эпидемиологическими мерами, в том числе и временным запретом очного обучения в вузах.

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Фото:Александр Поляков / Global Look Press

Ранее, 24 марта, стало известно, что в Индии выявили новый тип COVID-19. Reuters со ссылкой на Минздрав Индии сообщал, что новый штамм имеет двойную мутацию. На тот момент у властей было недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах.

6 апреля San Francisco Chronicle со ссылкой на специалистов Стэнфордской лаборатории сообщал об обнаруженном на территории США «индийском» штамме. По данным ученых, новый штамм был найден у жителя в области залива Сан-Франциско, а еще 8 человек поместили на карантин.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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новый штамм коронавируса коронавирус Чехия Швейария Индия
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