В США выявили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией

В США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который был обнаружен в Индии. Об этом сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на специалистов Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии.

По данным ученых новый штамм был найден у жителя в области залива Сан-Франциско. Еще семь человек, которых подозревают в заражении индийским штаммом коронавируса находятся на проверке, уточнили в лаборатории.

Об обнаружении индийского штамма стало известно в конце марта. Reuters со ссылкой на Минздрав Индии сообщало, что новый штамм имеет двойную мутацию. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах, писало агентство.

Ранее эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм заявил, что в США наблюдается уже четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Такую тенденцию он объяснил тем, что в последние несколько месяцев в стране появилось несколько новых разновидностей коронавируса, представляющих серьезную угрозу. «Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии», — сказал ученый.