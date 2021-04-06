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Пандемия коронавируса ,  
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В США выявили индийский штамм коронавируса с двойной мутацией

В США зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, который был обнаружен в Индии. Об этом сообщает San Francisco Chronicle со ссылкой на специалистов Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии.

По данным ученых новый штамм был найден у жителя в области залива Сан-Франциско. Еще семь человек, которых подозревают в заражении индийским штаммом коронавируса находятся на проверке, уточнили в лаборатории.

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Об обнаружении индийского штамма стало известно в конце марта. Reuters со ссылкой на Минздрав Индии сообщало, что новый штамм имеет двойную мутацию. Пока у властей недостаточно информации для того, чтобы установить прямую связь между появлением мутаций и быстрым ростом случаев заболевания в некоторых индийских штатах, писало агентство.

Ранее эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм заявил, что в США наблюдается уже четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Такую тенденцию он объяснил тем, что в последние несколько месяцев в стране появилось несколько новых разновидностей коронавируса, представляющих серьезную угрозу. «Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии», — сказал ученый.

С начала пандемии в США коронавирусом заразились свыше 30,7 млн человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. С этим показателем страна занимает первое в мире место по количеству заболевших. Умерли от инфекции в США более 555 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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