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Пандемия коронавируса ,  
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В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв COVID-19

По меньшей мере тридцать тел людей, умерших, предположительно, от COVID-19, обнаружили в реке Ганг в индийском штате Бихар. Об этом сообщает газета The Times of India.

Издание со ссылкой на местную администрацию передает, что тела могли быть сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

По словам граждан, в реке может находится около 100-150 тел. В свою очередь газета The Tribune со ссылкой на местные власти сообщает, что в Ганге нашли 48 тел.

В Индии зафиксировали вспышку «черного грибка» у переболевших COVID
Общество
Фото:Amit Dave / Reuters

Окружной судья города Буксар Аман Самир заявил, что власти будут принимать строгие меры в отношении тех, кто сбрасывает в реку тела умерших от коронавируса без традиционного для индуизма сожжения на костре.

Отмечается, что власти начали очистку воды. Неопознанные тела кремируют в соответствии с погребальными ритуалами. При этом расходы возьмет на себя правительство штата.

Индия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава страны, с начала эпидемии зарегистрировано свыше 22,6 млн случаев заболевания, 246 тыс. человек скончались. В настоящее время коронавирусной инфекцией в Индии болеют 3,7 млн человек.

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Ранее Би-би-си сообщил, что в Индии зафиксировали вспышку «черного грибка» (мукормикоза) у переболевших COVID-19. Врачи предположили, что мукормикоз, смертность от которого составляет 50%, может быть вызван средствами терапии, которые применяют для лечения коронавирусной инфекции.

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