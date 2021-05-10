В реке Ганг в Индии обнаружили десятки тел жертв COVID-19

По меньшей мере тридцать тел людей, умерших, предположительно, от COVID-19, обнаружили в реке Ганг в индийском штате Бихар. Об этом сообщает газета The Times of India.

Издание со ссылкой на местную администрацию передает, что тела могли быть сброшены в реку несколько дней назад в соседнем штате Уттар-Прадеш. Местные жители полагают, что люди из расположенных на берегу селений выбрасывают тела умерших в реку из-за высокой стоимости кремации и погребальных костров.

По словам граждан, в реке может находится около 100-150 тел. В свою очередь газета The Tribune со ссылкой на местные власти сообщает, что в Ганге нашли 48 тел.

Окружной судья города Буксар Аман Самир заявил, что власти будут принимать строгие меры в отношении тех, кто сбрасывает в реку тела умерших от коронавируса без традиционного для индуизма сожжения на костре.