Индия установила новый рекорд по ежедневной смертности от коронавируса

В Индии за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 3780 человек, это новый мировой рекорд. Об этом сообщает Reuters.

Минувшие сутки также принесли стране 382 315 новых заболевших COVID-19.

Общее число зараженных в Индии перевалило за 20 млн человек. Умерли с начала пандемии 226 188 больных.

По статистике американского Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире после США по числу заболевших коронавирусной инфекцией.