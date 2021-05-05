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Пандемия коронавируса ,  
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Индия установила новый рекорд по ежедневной смертности от коронавируса

В Индии за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 3780 человек, это новый мировой рекорд. Об этом сообщает Reuters.

Минувшие сутки также принесли стране 382 315 новых заболевших COVID-19.

Общее число зараженных в Индии перевалило за 20 млн человек. Умерли с начала пандемии 226 188 больных.

Индия вновь установила мировой рекорд по числу новых случаев COVID-19
Общество
Фото:Anindito Mukherjee / Getty Images

По статистике американского Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире после США по числу заболевших коронавирусной инфекцией.

Предыдущий рекорд Индии по числу умерших больных с коронавирусом за сутки был поставлен 3 мая. Тогда умерли 3689 человек. 

22 апреля Индия впервые установила мировой рекорд заболеваемости за сутки — 314,8 тыс. новых случаев, затем она его несколько раз превосходила. Премьер-министр Нарендра Моди заявил, что страну накрыл «коронавирусный шторм». По данным Reuters, вспышку заболеваемости мог вызвать новый, индийский вариант вируса.

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Источник: JHU
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