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Пандемия коронавируса ,  
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Власти столицы Индии заявили о четвертой волне коронавируса

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters
Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

В индийской столице Дели началась четвертая волна коронавируса. Об этом заявил главный министр города Арвинд Кеджривал, пишет Hindustan Times.

«В Дели мы боролись с тремя волнами [COVID-19]. Четвертая волна опасна. Она распространяется быстро», — сказал Кеджривал.

Он добавил, что в середине марта в городе фиксировали менее 200 случаев заражения в день, но за последние сутки в столице страны зарегистрированы 10 722 заболевших. Эту цифру он назвал рекордной. При этом, по словам министра, в субботу, 10 апреля, в Дели было выявлено 7 897 новых заражений.

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Кеджривал отметил, что 65% заболевших жителей города — граждане моложе 45 лет. Он призвал правительство расширить кампанию по вакцинации населения, убрав возрастной ценз. Сейчас приоритет при вакцинации отдается гражданам старше 60 лет, а также людям в возрасте от 45 до 49 лет, у которых есть сопутствующие заболевания.

Граждан он призвал не выходить из дома без надобности и обращаться в больницы лишь в случае необходимости. Кроме того, Кеджривал объявил об увеличении числа проводимых ежедневно тестов до 120 тыс.

Ранее, 10 апреля, власти Дели приняли новые ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19. Теперь в городе запрещены любые собрания — социального или политического характера, а также развлекательные, спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Закрытыми будут бассейны, число посетителей похоронных мероприятий ограничивается 20, на свадьбах сможет присутствовать не более 50 человек.

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Заведения общепита смогут теперь принимать лишь до 50% посетителей от числа предусмотренных мест. Такое же ограничение установлено и на число пассажиров в автобусах и метро. Школы, колледжи и вузы будут закрыты. Прибывающие в Дели по воздуху должны будут предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение последних 72 часов.

По данным индийского Минздрава, за последние сутки в стране заболели 61 456 человек. Общее число активных случаев заражения коронавирусом составляет 1,1 млн человек. За последние сутки зафиксировано 839 летальных случаев, связанных с COVID-19. За весь период пандемии умерли 169 275 человек.

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Источник: JHU
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