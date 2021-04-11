Власти столицы Индии заявили о четвертой волне коронавируса

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В индийской столице Дели началась четвертая волна коронавируса. Об этом заявил главный министр города Арвинд Кеджривал, пишет Hindustan Times.

«В Дели мы боролись с тремя волнами [COVID-19]. Четвертая волна опасна. Она распространяется быстро», — сказал Кеджривал.

Он добавил, что в середине марта в городе фиксировали менее 200 случаев заражения в день, но за последние сутки в столице страны зарегистрированы 10 722 заболевших. Эту цифру он назвал рекордной. При этом, по словам министра, в субботу, 10 апреля, в Дели было выявлено 7 897 новых заражений.

Кеджривал отметил, что 65% заболевших жителей города — граждане моложе 45 лет. Он призвал правительство расширить кампанию по вакцинации населения, убрав возрастной ценз. Сейчас приоритет при вакцинации отдается гражданам старше 60 лет, а также людям в возрасте от 45 до 49 лет, у которых есть сопутствующие заболевания.