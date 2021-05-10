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Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме выросло до 278

Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС Фото:Mahmoud Illean / AP Фото:Ammar Awad / Reuters Фото:Ammar Awad / Reuters Фото:Abir Sultan / EPA / ТАСС Фото:Ammar Awad / Reuters
Фото: Mahmoud Illean / AP

В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Красный Полумесяц.

«По данным Красного Полумесяца, 205 человек госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате прямого попадания слезоточивого газа в глаза, пишет WAFA со ссылкой на данные Красного Полумесяца.

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Ранее агентство WAFA сообщало, что большое количество полицейских ворвались на территорию комплекса мечети аль-Акса ночью 10 мая. Силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ситуация в Восточном Иерусалиме обострилась вечером 7 мая. Столкновения произошли в двух районах города: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах. Там по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей, что привело к акциям протеста.

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Тогда в результате столкновений палестинцев с израильскими силовиками пострадали более 200 человек, из них 88 были госпитализированы.

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