Число пострадавших в столкновениях с полицией в Иерусалиме выросло до 278

В столкновениях с израильской полицией у мечети аль-Акса на Храмовой горе пострадали 278 палестинцев. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на Красный Полумесяц.

«По данным Красного Полумесяца, 205 человек госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате прямого попадания слезоточивого газа в глаза, пишет WAFA со ссылкой на данные Красного Полумесяца.