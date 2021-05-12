ХАМАС объявило о пуске более 200 ракет по израильским городам

Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о новом ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщил палестинский информационный портал Dunya Al Watan.

По данным портала, 100 ракет были выпущены в сторону израильского города Беэр-Шева. Еще 110 в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.

Также Dunya Al Watan, что ранее в результате атаки Израиля была полностью разрушена высотка Эль-Джаухара в центре Газы, в которой находились офисы телеканала Al-Mamlaka, а также квартиры.

Израильское издание Times of Israel подтвердило, информацию о ракетном обстреле городов. По данным местной полиции в результате атаки из сектора Газа погибли два человека — жителя города Лод, арабского происхождения.