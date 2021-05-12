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Политика ,  
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ХАМАС объявило о пуске более 200 ракет по израильским городам

Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило о новом ракетном обстреле Израиля. Об этом сообщил палестинский информационный портал Dunya Al Watan.

По данным портала, 100 ракет были выпущены в сторону израильского города Беэр-Шева. Еще 110 в сторону Тель-Авива и аэропорт Бен-Гурион.

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Также Dunya Al Watan, что ранее в результате атаки Израиля была полностью разрушена высотка Эль-Джаухара в центре Газы, в которой находились офисы телеканала Al-Mamlaka, а также квартиры.

Израильское издание Times of Israel подтвердило, информацию о ракетном обстреле городов. По данным местной полиции в результате атаки из сектора Газа погибли два человека — жителя города Лод, арабского происхождения.

Обострение палестино-израильского конфликта началось с беспорядков в Восточном Иерусалиме, который контролируется Израилем, на фоне решения суда, который постановил выселить местных жителей арабского происхождения из своих домов. Тогда, по данным общественных организаций, в ходе беспорядков пострадали не менее 270 человек.

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10 мая с территории сектора Газа по Израилю было выпущено несколько сотен ракет, часть из них перехватила система противовоздушной обороны «Железный купол». Ответственность за удары взяло на себя движение ХАМАС. Власти Израиля сообщили об ответном ударе по 130 палестинским целям в секторе Газа. В Минздраве Палестины сообщили о 22 погибших после израильских ударов.

ХАМАС Палестина Израиль ракетные пуски
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