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Политика ,  
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Минздрав Палестины сообщил о 22 погибших в результате ударов Израиля

Фото: Khalil Hamra / AP
Фото: Khalil Hamra / AP

Число жертв после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 22 человек, число раненых превысило 100 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава Палестины. Ранее Минздрав сообщал о 20 погибших и 65 раненых.

«Двадцать два палестинца были убиты <...>, а 106 были ранены в результате продолжающихся израильских воздушных ударов по Газе», — говорится в сообщении.

По сообщению министерства, среди погибших есть одна женщина и девять детей.

В Израиле зафиксировали запуск 200 ракет из сектора Газа за ночь
Политика
Фото:Khalil Hamra / AP

10 мая Израиль нанес ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа, в ответ на очередной пуск ракет с территории Палестины. Тогда сообщалось о 45 выпущенных палестинцами ракетах.

В ночь с 10 на 11 мая по территории Израиля было выпущено более 200 ракет. По данным военных, система противоракетной обороны «Железный купол» перехватила «десятки из них». В ответ израильские военные нанесли удары примерно по 130 целям в секторе Газа.

Ракетные обстрелы в регионе начались на фоне возросшей напряженности в Восточном Иерусалиме, где происходят столкновения израильских полицейских с палестинцами. Начиная с 7 мая в иерусалимском квартале Шейх по решению израильского суда проводилось выселение арабских семей, не имеющих права собственности. В связи с этим в районе начались протесты и столкновения. В Facebook Красного Полумесяца сообщается о 714 раненых и 333 госпитализированных в ходе столкновений.

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