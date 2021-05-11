Минздрав Палестины сообщил о 22 погибших в результате ударов Израиля

Фото: Khalil Hamra / AP

Число жертв после ударов Израиля по сектору Газа возросло до 22 человек, число раненых превысило 100 человек. Об этом сообщается на сайте Минздрава Палестины. Ранее Минздрав сообщал о 20 погибших и 65 раненых.

«Двадцать два палестинца были убиты <...>, а 106 были ранены в результате продолжающихся израильских воздушных ударов по Газе», — говорится в сообщении.

По сообщению министерства, среди погибших есть одна женщина и девять детей.

10 мая Израиль нанес ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа, в ответ на очередной пуск ракет с территории Палестины. Тогда сообщалось о 45 выпущенных палестинцами ракетах.