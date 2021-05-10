Израиль нанес ответные ракетные удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Армия обороны Израиля опубликовала кадры своего удара по членам ХАМАС, которые, по их словам, ранее запускали ракеты в сторону Израиля со стороны сектора Газа. Об этом сообщает издание Ynet.

Как уточняется, в ходе заседания кабмина 10 мая был одобрен значительный «воздушный удар» по сектору Газа без наземных действий. Высокопоставленные израильские официальные лица заявили: «ХАМАС необходимо нанести серьезный удар, но все понимают наши пределы».

Представитель армии Израиля, бригадный генерал Хеди Зильберман, заявил, что трое боевиков ХАМАС в северной части сектора Газа были убиты в результате атаки.

Представитель армии добавил, что с территории сектора Газа за несколько часов было выпущено более 45 ракет.