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Политика ,  
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Нетаньяху ввел в израильском Лоде режим ЧП из-за беспорядков

В Израиле в городе Лод объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за массовых беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху Twitter.

«Мы немедленно объявили в Лоде чрезвычайное положение. Прибудут пограничные батальоны из Иудеи и Самарии», — говорится в сообщении премьера.

Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом
Политика
Фото:Mahmoud Illean / AP

Помимо этого, Нетаньяху призвал местные власти восстановить мир и порядок в Лоде, а также во всех частях страны.

Ранее мэр Лода Яир Ревиво заявил, что из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над городом. По словам главы города, вечером, 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. «Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. В Лоде разразилась гражданская война», — докладывал мэр премьер-министру. Он попросил Нетаньяху разместить в городе подразделения Армии обороны Израиля, чтобы ввести комендантский час и объявить чрезвычайное положение.

В начале мая в Восточном Иерусалиме произошли столкновения местных жителей с полицией. Причиной стало решение суда Израиля, который постановил начать выселение арабских семей из этой части города, которая де-юре принадлежит Палестине. В результате недельных столкновений палестинцев с израильской полицией пострадали почти 300 человек.

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В ответ на действие израильских властей боевики движения ХАМАС начали обстреливать территорию Израиля. В ночь на 11 мая Минобороны страны сообщило о запуске 200 ракет, часть из которых сбили система ПВО. Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа.

Израиль режим чрезвычайного положения Палестина ХАМАС
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