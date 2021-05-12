Нетаньяху ввел в израильском Лоде режим ЧП из-за беспорядков

В Израиле в городе Лод объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за массовых беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху Twitter.

«Мы немедленно объявили в Лоде чрезвычайное положение. Прибудут пограничные батальоны из Иудеи и Самарии», — говорится в сообщении премьера.

Помимо этого, Нетаньяху призвал местные власти восстановить мир и порядок в Лоде, а также во всех частях страны.

Ранее мэр Лода Яир Ревиво заявил, что из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над городом. По словам главы города, вечером, 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. «Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. В Лоде разразилась гражданская война», — докладывал мэр премьер-министру. Он попросил Нетаньяху разместить в городе подразделения Армии обороны Израиля, чтобы ввести комендантский час и объявить чрезвычайное положение.