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Стрельба в школе в Казани ,  
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МВД отчиталось о задержании нападавшего на школу в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полиция задержала одного из напавших на школу в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов», — сказала она.

Источник ФСБ сообщил РБК, что также был задержан предполагаемый пособник стрелков, 41-летний Рамиль Мухамедшин. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Утром 11 мая два вооруженных человека напали на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли 11 человек. По словам президента республики Рустама Минниханова, среди погибших по меньшей мере семеро детей.

Госпитализированы как минимум 13 человек, в том числе 12 детей. МВД сообщило, что в Казани введен режим контртеррористической операции.

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Стрельбу открыл вооруженный человек, который прошел в школу с оружием. По данным источника ТАСС в Минпросвещения, вооруженный человек открыл огонь из автоматического оружия сразу после того, как вошел в школу через главный вход. Очевидцы слышали взрыв во время стрельбы в школе

Один из нападавших, по предварительным данным, ранее учился в подвергшейся атаке школе. Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что задержанному 19 лет и на него было официально зарегистрировано оружие. Второй нападавший после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений, позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит.

Казань стрельба Школа Татарстан
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