МВД отчиталось о задержании нападавшего на школу в Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полиция задержала одного из напавших на школу в Казани. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«На место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных органов. Нападавший задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В школе продолжаются оперативные действия правоохранительных органов», — сказала она.

Источник ФСБ сообщил РБК, что также был задержан предполагаемый пособник стрелков, 41-летний Рамиль Мухамедшин. Сотрудники правоохранительных органов отрабатывают связи злоумышленников, личности которых уже известны.