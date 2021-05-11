В Казани сняли режим контртеррористической операции

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Режим контртеррористической операции (КТО), введенный в Казани после стрельбы в школе № 175, отменен властями. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Татарстану, передает «Интерфакс».

По информации ФСБ, режим КТО был отменен 11 мая с 14:30 мск. В ходе действия операции была установлена личность стрелка, а также обнаружены охотничье ружье и патроны к нему.

«В настоящее время угроза жизни и здоровью граждан ликвидирована, всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Потерь среди личного состава правоохранительных органов нет», — говорится в сообщении.