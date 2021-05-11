МЧС перевезет пострадавших после стрельбы в школе из Казани в Москву

Видео: МЧС России

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Самолет МЧС прилетел в аэропорт Казани, чтобы эвакуировать пострадавших после стрельбы в школе в Москву. Об этом РБК сообщили в МЧС.

«Самолет Ил-76 МЧС России с медиками и психологами на борту приземлился в аэропорту Казани», — говорится в сообщении ведомства.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой организовать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба правительства.

«Надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили и необходимую медицинскую помощь, и психологическую», — сказал Мишустин.