МЧС перевезет пострадавших после стрельбы в школе из Казани в Москву

Кроме врачей и психологов, в Казань направили министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.
Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли, по предварительной информации, по меньшей мере девять человек, среди них школьники, одна учительница и еще одна женщина.
В больницах остаются более 20 человек, по словам главы республики,18 из них — дети как с огнестрельными ранениями, так и с переломами и ушибами. В больницах находятся и три взрослых, у которых также огнестрельные ранения.
Стрелка, вошедшего в школу с оружием, задержали. Следствие установило, что это был человек 2001 года рождения. Следственный комитет завел уголовное дело, квалифицировал его по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц). Расследование дела передали в центральный аппарат ведомства. Источник РБК, близкий к колледжу казанского университета управления «ТИСБИ», сообщил, что до недавнего времени стрелок учился в этом учебном заведении. По словам собеседника РБК, его имя — Ильназ Галявиев, он изучал программирование.
Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщали о втором нападавшем, который после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений. Позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит. Однако позднее Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил только об одном стрелке.
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что задержан также 41-летний Рамиль Мухамедшин. Его подозревают в пособничестве нападению. Официально эта информация не была подтверждена, Минниханов ранее заявлял, что «других пособников [нападения] не определили».
Главы Татарстана объявил 12 мая в республике днем траура. В этот день во всех школах Казани отменены занятия.