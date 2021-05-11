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Стрельба в школе в Казани ,  
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МЧС перевезет пострадавших после стрельбы в школе из Казани в Москву

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
Video

Самолет МЧС прилетел в аэропорт Казани, чтобы эвакуировать пострадавших после стрельбы в школе в Москву. Об этом РБК сообщили в МЧС.

«Самолет Ил-76 МЧС России с медиками и психологами на борту приземлился в аэропорту Казани», — говорится в сообщении ведомства.

На оперативном совещании с вице-премьерами глава правительства Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой организовать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, сообщает пресс-служба правительства.

«Надо помочь, конечно, и родителям, и детям. Важно, чтобы они все получили и необходимую медицинскую помощь, и психологическую», — сказал Мишустин.

Кроме врачей и психологов, в Казань направили министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра просвещения Сергея Кравцова.

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Общество
Фото:AP

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Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли, по предварительной информации, по меньшей мере девять человек, среди них школьники, одна учительница и еще одна женщина.

В больницах остаются более 20 человек, по словам главы республики,18 из них — дети как с огнестрельными ранениями, так и с переломами и ушибами. В больницах находятся и три взрослых, у которых также огнестрельные ранения.

Стрелка, вошедшего в школу с оружием, задержали. Следствие установило, что это был человек 2001 года рождения. Следственный комитет завел уголовное дело, квалифицировал его по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц). Расследование дела передали в центральный аппарат ведомства. Источник РБК, близкий к колледжу казанского университета управления «ТИСБИ», сообщил, что до недавнего времени стрелок учился в этом учебном заведении. По словам собеседника РБК, его имя — Ильназ Галявиев, он изучал программирование.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее ТАСС и «Интерфакс» сообщали о втором нападавшем, который после прибытия к школе спецназа забаррикадировался в одном из помещений. Позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит. Однако позднее Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил только об одном стрелке.

Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что задержан также 41-летний Рамиль Мухамедшин. Его подозревают в пособничестве нападению. Официально эта информация не была подтверждена, Минниханов ранее заявлял, что «других пособников [нападения] не определили».

Главы Татарстана объявил 12 мая в республике днем траура. В этот день во всех школах Казани отменены занятия.

Знакомые казанского стрелка рассказали о нем и его прошлом
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Казань стрельба Школа Михаил Мишустин Татьяна Голикова новости МЧС
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