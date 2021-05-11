В Татарстане объявили день траура

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В Республике Татарстан объявили день траура после стрельбы в школе № 175 в Казани, сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана.

«Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура», — сообщили в пресс-службе.

Утром 11 мая в школе № 175 в Казани вооруженный человек пришел в школу и открыл стрельбу. По данным ТАСС и «Интерфакса», нападавших было двое. Одного из них — 19-летнего подростка — задержали, сообщал глава республики Татарстан Рустам Минниханов. Второго позднее ликвидировали спецслужбы, сообщали ТАСС, «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Позже источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что в Казани задержан 41-летний предполагаемый пособник стрелков.