Знакомые казанского стрелка рассказали о нем и его прошлом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Знакомые с напавшим с ружьем на школу № 175 в Казани Ильназом Галявиевым и выпускники учебного заведения рассказали РБК, каким он был в детском саду и школе.

«Ильназа я знал еще с детского садика, в садике был нормальным общительным мальчиком. После садика пошли в одну школу, в школе особо тесно не общались, были в разных классах. В школе он был очень спокойным, не особо чем-то отличался. Конфликтов с его участием не помню», — отметил его знакомый Максим. Родителей Галявиева он назвал замечательными людьми.

Знакомая Ильназа Вероника рассказала РБК, что в школе он был тихим и спокойным, хорошо учился по всем предметам, помогал ей с уроками, давал списывать математику. «Не замечала за ним каких-то странностей, думала, просто очень замкнутый человек», — отметила она.

Бывшая ученица школы № 175 Валерия также охарактеризовала Ильназа как скромного юношу. «В самодеятельности, олимпиадах и школьных мероприятиях Ильназ, насколько я помню, не участвовал. Я не знаю, увлекался ли он чем-нибудь», — добавила Валерия.