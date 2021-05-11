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Стрельба в школе в Казани ,  
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Знакомые казанского стрелка рассказали о нем и его прошлом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Знакомые с напавшим с ружьем на школу № 175 в Казани Ильназом Галявиевым и выпускники учебного заведения рассказали РБК, каким он был в детском саду и школе.

«Ильназа я знал еще с детского садика, в садике был нормальным общительным мальчиком. После садика пошли в одну школу, в школе особо тесно не общались, были в разных классах. В школе он был очень спокойным, не особо чем-то отличался. Конфликтов с его участием не помню», — отметил его знакомый Максим. Родителей Галявиева он назвал замечательными людьми.

В колледже назвали казанского стрелка «тихим и неконфликтным»
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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Знакомая Ильназа Вероника рассказала РБК, что в школе он был тихим и спокойным, хорошо учился по всем предметам, помогал ей с уроками, давал списывать математику. «Не замечала за ним каких-то странностей, думала, просто очень замкнутый человек», — отметила она.

Бывшая ученица школы № 175 Валерия также охарактеризовала Ильназа как скромного юношу. «В самодеятельности, олимпиадах и школьных мероприятиях Ильназ, насколько я помню, не участвовал. Я не знаю, увлекался ли он чем-нибудь», — добавила Валерия.

Ильназ Галявиев до стрельбы был студентом колледжа «ТИСБИ», учился на четвертом курсе и изучал программирование. Однако с сентября прошлого года он начал пропускать занятия, а с 13 апреля 2021 года связь с ним «была потеряна».

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате нападения погибли семь детей и учительница.

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Ранее имя задержанного не назвали, однако депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что задержанного зовут Ильназ Галявиев, а также то, что он получил лицензию на оружие 28 апреля.

Стрельба в школе в Казани. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц). Расследовать дело будет центральный аппарат ведомства.

Власти отменили 12 мая занятия в школах Казани и объявили в регионе траур.

Президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать вопрос ужесточения правил гражданского оборота оружия, в частности разработать новое положение «о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший».

Авторы
Любовь Порываева Любовь Порываева, Евгения Лебедева Евгения Лебедева, Виктория Тютина Виктория Тютина
Казань стрелок Школа новости
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