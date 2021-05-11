Минниханов сообщил о состоянии пострадавших после стрельбы в школе Казани

Фото: Егор Алеев / ТАСС

После стрельбы в школе в Казани шесть из 18 пострадавших детей в тяжелом состоянии, сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Всего поступило 18 детей, из них шесть крайне тяжелые — идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами», — рассказали пресс-службе главы республики.

Также в Республиканскую клиническую больницу № 1 после стрельбы в школе доставили одну женщину, в Городскую клиническую больницу № 7 — двух человек.

Утром 11 мая было совершено вооруженное нападение на школу № 175 в Казани. В результате стрельбы погибли восемь человек — семь учеников и учитель, сообщили в пресс-службе главы республики.