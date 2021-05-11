Минниханов сообщил о состоянии пострадавших после стрельбы в школе Казани

Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил, что ранены 16 человек из числа учащихся и сотрудников школы. Минздрав Татарстана сообщил, что в больницы доставлен 21 человек, в том числе 18 детей, шестеро из которых находятся в реанимации.
Стрелка, вошедшего в школу с оружием, задержали. По предварительным данным следствия, на школу напал один человек 2001 года рождения: он ворвался в учебное заведение и открыл стрельбу, его задержали. Следственный комитет завел уголовное дело, квалифицировал его по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц). Расследование дела передали в центральный аппарат ведомства.
Источник РБК, близкий к колледжу казанского университета управления «ТИСБИ», сообщил, что до недавнего времени стрелок учился в этом учебном заведении. По словам собеседника РБК, его имя — Ильназ Галявиев, он изучал программирование. С декабря по 14 февраля 2021 года он проходил практику дистанционно (дома), а с 15 февраля по 11 апреля проходил практику в фирме «Техтимарт».
В пресс-службе «ТИСБИ» РБК сообщили, что на защиту производственной практики и трех государственных экзаменов Галявиев не явился, из-за чего его отчислили из колледжа.
Источник РБК, близкий к ФСБ, сообщил, что задержан также 41-летний Рамиль Мухамедшин. Его подозревают в пособничестве нападению. Официально эта информация не была подтверждена, Минниханов ранее заявлял, что «других пособников [нападения] не определили».
О втором нападавшем ранее также сообщали со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс». По данным агентств, после прибытия к школе спецназа он забаррикадировался в одном из помещений. Позднее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что он убит. Однако затем Информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что вооруженный преступник был один.
В Казани введен режим контртеррористической операции. Главы Татарстана объявил 12 мая в республике днем траура. В этот день во всех школах Казани отменены занятия.