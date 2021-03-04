Песков сообщил о планах Путина участвовать в ПМЭФ

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Формат участия российского президента Владимира Путина в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пока не определен, однако глава государства обязательно будет в нем участвовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока модальность его участия в пленарной сессии, в других мероприятиях мы не можем сформулировать, потому что эпидемиологическая обстановка весьма подвижна», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что нельзя «исключать никакого формата».

При этом, по словам Пескова, «представить петербургский форум без участия главы государства невозможно».

Ранее выступающий оргкомитетом форума Росконгресс сообщил, что ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня 2021 года. Организаторы пообещали приложить все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по коронавирусу.