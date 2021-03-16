Песков не исключил очное участие Путина в ПМЭФ-2021

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин, как ожидается, лично приедет на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В этом году форум пройдет в обычном формате со 2 по 5 июня в «Экспофоруме».

Ранее Песков говорил, что формат участия Путина в ПМЭФ-2021 нельзя точно определить из-за «подвижности» эпидемиологической ситуации. При этом, по словам пресс-секретаря, «представить Петербургский форум без участия главы государства невозможно».

В прошлом году из-за угрозы COVID-19 форум наравне с другими крупными экономическими событиями отменили. Выступающий оргкомитетом ПМЭФа фонд Росконгресс в марте заявил, что в этом году форум проведут. В фонде пояснили, что решение принято с учетом выводов экспертов о том, что Россия и мир находятся «в точке постпандемийного перелома», а всеобщая вакцинация и формирование коллективного иммунитета делают возможной «стабилизацию эпидемиологической обстановки».