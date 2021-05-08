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«Зеленая» партия подтвердила переговоры с Гнойным о выдвижении в Госдуму

Вячеслав Машнов
Вячеслав Машнов (Фото: kpss_begemot_official / Instagram)

Партия «Зеленая альтернатива» ведет переговоры с рэпером Вячеславом Машновым, известным под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, о выдвижении его в Госдуму. Об этом пресс-служба партии сообщила РБК.

«Руководство действительно сейчас ведет переговоры, детали пока не раскрываются», — рассказал пресс-секретарь партии Михаил Гайдай.

Сам Машнов сообщил о планах выдвинуться в Госдуму в ходе стрима на своем YouTube-канале.

«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Государственную думу Российской Федерации. Я пообщался со своими друзьями из партии «Зеленая альтернатива». <...> Если они меня решили поддержать, я выдвинусь от этой партии и <...> уже в 2021 году собираюсь оказаться в Государственной думе», — сказал рэпер.

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Он добавил, что намерен «изменить ситуацию в стране».

«Будет больше веганских кафе, больше зеленых парков, лужаек, будем бороться за озеленение города, сделаем жилое пространство пригодным для жизни», — пояснил Машнов.

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РБК обратился за комментарием к представителю артиста.

В феврале Машнов принял участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Суд арестовал рэпера на семь суток за нецензурную брань во время митинга. Позднее срок наказания снизили до одних суток.

Партию «Зеленая альтернатива» основал экоактивист, член Общественной палаты Московской области и координатор проекта «Экологическая экспедиция» Руслан Хвостов в 2019 году. До марта 2020-го она вела свою деятельность на правах общественного движения. Но уже в апреле того же года ее зарегистрировал Минюст, а в мае партию допустили к выборам.

В сентябре прошлого года региональное отделение «Зеленой альтернативы» прошло в заксобрание Коми по итогам местных выборов. После этого у партии появилось право не собирать подписи для выдвижения в Госдуму.

рэпер Гнойный КПСС Госдума Выборы новости
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