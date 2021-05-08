«Зеленая» партия подтвердила переговоры с Гнойным о выдвижении в Госдуму

Вячеслав Машнов (Фото: kpss_begemot_official / Instagram)

Партия «Зеленая альтернатива» ведет переговоры с рэпером Вячеславом Машновым, известным под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, о выдвижении его в Госдуму. Об этом пресс-служба партии сообщила РБК.

«Руководство действительно сейчас ведет переговоры, детали пока не раскрываются», — рассказал пресс-секретарь партии Михаил Гайдай.

Сам Машнов сообщил о планах выдвинуться в Госдуму в ходе стрима на своем YouTube-канале.

«Я принял решение в сентябре выдвигаться в Государственную думу Российской Федерации. Я пообщался со своими друзьями из партии «Зеленая альтернатива». <...> Если они меня решили поддержать, я выдвинусь от этой партии и <...> уже в 2021 году собираюсь оказаться в Государственной думе», — сказал рэпер.