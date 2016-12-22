ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,95 65,91 EUR Нал. 77,47 76,28 USD Бирж. 66,29 -0,61 EUR Бирж. 76,63 -0,42 USD ЦБ. 66,77 +0,59 EUR ЦБ. 77,08 +1,01 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 6292,50 -291,00 IMOEX 2370,20 -1,96% RTSI 1124,57 -1,64% Brent 80,87 -3,07% DJIA 25490,70 -0,47% Nasdaq 7428,67 +0,03%
Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм
Лента новостей
Вселенский патриархат снял анафему с глав двух украинских церквей 18:53, Политика Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил 18:52, Политика В Грозном госпитализировали 13 человек после отравления в кафе 18:50, Общество Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 18:49, РБК и Сбербанк Facebook впервые отключил в России аккаунты за сбор данных пользователей 18:47, Технологии и медиа В Хакасии попросили Верховный суд республики снять с выборов коммуниста 18:45, Политика Российские волейболистки показали худший результат на ЧМ в истории 18:42, Спорт Путин поручил решить проблему с отоплением из-за ₽23 млрд долгов 18:39, Политика Ученые опубликовали последнюю научную работу Стивена Хокинга 18:38, Общество Биржа Zaif представила план выплаты компенсаций пострадавшим клиентам 18:34, Крипто Порошенко ввел в украинской армии новое воинское приветствие 18:33, Политика Алина Кабаева защитила кандидатскую диссертацию в Петербурге 18:29, Общество МВД затребовало все дела убитого в Подмосковье следователя 18:18, Общество Американские горки: что происходит на биржах США после обвала 18:17, Quote Песок против стали: как изменились цены на стройматериалы во II квартале 18:10, Строительство  Кокорин рассказал о допросах и поездках в автозаке ночью по Москве 18:08, Общество Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм 18:04, Общество Следователи попросят суд заключить под стражу Кокорина и Мамаева 18:02, Общество Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум UFC 18:02, Спорт Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве России в Совете Европы 17:46, Политика Путин сменил часовой пояс для Волгоградской области 17:46, Общество Глава Башкирии Рустэм Хамитов подал в отставку 17:46, Политика Стоп, снято: кто и за сколько сдает элитные квартиры для съемок в кино 17:45, РБК и Элитная недвижимость Связанная с Мариной Сечиной компания заявила о попытке захвата рейдерами 17:38, Общество Кокорин сменил адвоката «банды Цапков» на другого защитника 17:36, Общество ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России 17:26, Экономика Сергей Железняк ушел с должности замсекретаря генсовета «Единой России» 17:24, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 17:15, РБК и Mastercard
Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм
Общество, 18:04
0
Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм

Прокуратура Москвы проводит проверку на экстремизм песен рэперов Андрея Замая (Замай​) и Вячеслава Машнова (Гнойный). Об этом сообщил РБК их адвокат Павел Ясман.

«Проводится проверка по их деятельности», — отметил он.

РБК обратился за комментарием к руководителю пресс-службы прокуратуры Москвы Людмиле Нефедовой.

Как рассказал Ясман ТАСС, среди треков, которые проверят сотрудники правоохранительных органов, есть песни из трек-листов концертов и ближайшего тура, а также «другие их композиции». Всего в список вошли 20 композиций. Заниматься проверкой, по словам Ясмана, будут лингвисты и сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД.

Власти Дагестана пообещали iPhone за жалобы на экстремизм в интернете
Политика


Адвокат рассказал, что в августе Замаю пришла копия обращения в администрацию одного из районов Санкт-Петербурга и в правоохранительные органы Москвы от некого гражданина Зелимханова. По словам Ясмана, он утверждал, что рэперы придерживаются «антисемитских и пронеонацистских» взглядов. В пример заявитель привел цитаты из семи песен Замая и Гнойного, а также цитаты из баттла Гнойного и Oxxxymiron. Также Зелимханов попросил разобраться, почему Замаю и Машнову дают площадки для концертов.

Ясман отметил, что после проверки прокуратура может возбудить административное дело — по какой статье адвокат не уточнил — или поднять вопрос о возбуждении уголовного дела, или же обратиться в суд с просьбой признать треки экстремистскими. «Если тексты песен будут изучаться с учетом контекста творчества исполнителей, то проверка ничего не должна выявить», — сказал адвокат.

Замай заявил, что он с помощью своего творчестве исследует «языковую реальность во всех ее проявлениях». «Нам абсолютно чужды любые предрассудки, связанные с национальностями», — сказал он.

Интерес к рэпу и хип-хопу в России возрос после рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным, который прошел в августе 2017 года и закончился победой Гнойного. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга попросили генерального прокурора Юрия Чайку проверить исполнителей, принимавших участие в поединке, на предмет экстремизма.

Теги: песни , рэп , экстремизм
Главное
Россия провела масштабные учения стратегических ядерных сил Политика
Материалы по теме
Пресс-секретарь челябинского губернатора ответил Гнойному в Telegram Общество
Семь человек напали на рэпера Гнойного перед концертом в Санкт-Петербурге Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter