Адвокат рассказал о проверке песен Гнойного и Замая на экстремизм

Прокуратура Москвы проводит проверку на экстремизм песен рэперов Андрея Замая (Замай​) и Вячеслава Машнова (Гнойный). Об этом сообщил РБК их адвокат Павел Ясман.

«Проводится проверка по их деятельности», — отметил он.

РБК обратился за комментарием к руководителю пресс-службы прокуратуры Москвы Людмиле Нефедовой.

Как рассказал Ясман ТАСС, среди треков, которые проверят сотрудники правоохранительных органов, есть песни из трек-листов концертов и ближайшего тура, а также «другие их композиции». Всего в список вошли 20 композиций. Заниматься проверкой, по словам Ясмана, будут лингвисты и сотрудники главного управления по противодействию экстремизму МВД.

Адвокат рассказал, что в августе Замаю пришла копия обращения в администрацию одного из районов Санкт-Петербурга и в правоохранительные органы Москвы от некого гражданина Зелимханова. По словам Ясмана, он утверждал, что рэперы придерживаются «антисемитских и пронеонацистских» взглядов. В пример заявитель привел цитаты из семи песен Замая и Гнойного, а также цитаты из баттла Гнойного и Oxxxymiron. Также Зелимханов попросил разобраться, почему Замаю и Машнову дают площадки для концертов.

Ясман отметил, что после проверки прокуратура может возбудить административное дело — по какой статье адвокат не уточнил — или поднять вопрос о возбуждении уголовного дела, или же обратиться в суд с просьбой признать треки экстремистскими. «Если тексты песен будут изучаться с учетом контекста творчества исполнителей, то проверка ничего не должна выявить», — сказал адвокат.



Замай заявил, что он с помощью своего творчестве исследует «языковую реальность во всех ее проявлениях». «Нам абсолютно чужды любые предрассудки, связанные с национальностями», — сказал он.

Интерес к рэпу и хип-хопу в России возрос после рэп-баттла между Oxxxymiron и Гнойным, который прошел в августе 2017 года и закончился победой Гнойного. В Законодательном собрании Санкт-Петербурга попросили генерального прокурора Юрия Чайку проверить исполнителей, принимавших участие в поединке, на предмет экстремизма.