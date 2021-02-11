Рэперу Гнойному сократили срок административного ареста после митинга
Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города об административном аресте рэпера Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимом Гнойный или Слава КПСС. Об этом в Telegram сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Срок наказания снижен до одних суток», — говорится в сообщении.
Машнова задержали 6 февраля и доставили в отделение полиции за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вечером 2 февраля. Согласно протоколу, он шел по Невскому проспекту и выкрикивал нецензурные выражения. Сам обвиняемый с протоколом не согласился.