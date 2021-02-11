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Дело Навального ,  
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Рэперу Гнойному сократили срок административного ареста после митинга

Видео: Объединённая пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга
Видео: Объединённая пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга
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Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда города об административном аресте рэпера Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимом Гнойный или Слава КПСС. Об этом в Telegram сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Срок наказания снижен до одних суток», — говорится в сообщении.

Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания
Общество
Вячеслав Машнов (второй справа)

Машнова задержали 6 февраля и доставили в отделение полиции за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального вечером 2 февраля. Согласно протоколу, он шел по Невскому проспекту и выкрикивал нецензурные выражения. Сам обвиняемый с протоколом не согласился.

Через два часа после задержания рэпера отпустили из отделения полиции, однако 10 февраля суд арестовал артиста на семь суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Несогласованные протестные акции в поддержку Навального проходили в городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Поводом стали арест политика и последующая замена ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». После акций были возбуждены десятки уголовных дел, всего были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», около 12 тыс. человек.

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Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания
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