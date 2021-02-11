Рэперу Гнойному сократили срок административного ареста после митинга

Через два часа после задержания рэпера отпустили из отделения полиции, однако 10 февраля суд арестовал артиста на семь суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Несогласованные протестные акции в поддержку Навального проходили в городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля. Поводом стали арест политика и последующая замена ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». После акций были возбуждены десятки уголовных дел, всего были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», около 12 тыс. человек.