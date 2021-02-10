Рэпера Гнойного арестовали на семь суток за нецензурную брань на акции

Вячеслав Машнов (Фото: gnojnyj / Twitter)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил семь суток ареста Вячеславу Машнову — рэперу, известному под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, — после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Рэперу вменяют мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Как следует из протокола, Машнов, идя по Невскому проспекту около полуночи 3 февраля, выкрикивал нецензурные выражения и «выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц». Сам артист с протоколом не согласился.

В пресс-службе судов отмечают, что Гнойному зачтут два с половиной часа, которые он провел в отделении полиции во время своего задержания 6 февраля.

РБК обратился за комментарием к Машнову и его представителю.