Рэпера Гнойного арестовали на семь суток за нецензурную брань на акции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 73,85 (-0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 89,57 (+0,04) Инвестиции, 13:05
Кинокритики оценили шансы российских фильмов в борьбе за «Оскар» Общество, 18:07 Потанин инвестировал 500 млн руб. в лабораторию нобелевского лауреата Бизнес, 18:06 Porsche Taycan установил мировой рекорд скорости в помещении. Видео Авто, 18:04 «Спутник V» зарегистрировали в Бахрейне Общество, 17:50 Петербургским депутатам запретили выступления не по теме прений Политика, 17:47 Игра в собачку. Где торговать любимой криптовалютой Илона Маска Крипто, 17:46 Клопп не сможет прилететь в Германию на похороны матери из-за COVID Спорт, 17:39 Путин выразил надежду на доверие россиян к власти Политика, 17:39 Шесть бытовых удобств, изменивших жизнь человека XXI века РБК Стиль и LG ThinQ, 17:32 Украина предложила НАТО перебрасывать войска по воздуху вблизи Крыма Политика, 17:32 WSJ узнала о заморозке принудительной продажи бизнеса TikTok в США Инвестиции, 17:24 Роспотребнадзор напомнил о требовании носить маски после решений регионов Общество, 17:23 Глава Apple Тим Кук — о защите данных и будущем ИТ Индустрия 4.0, 17:20  На северо-востоке Москвы внедорожник сбил пешеходов на тротуаре Общество, 17:14
Дело Навального ,  
0 

Рэпера Гнойного арестовали на семь суток за нецензурную брань на акции

Вячеслав Машнов
Вячеслав Машнов (Фото: gnojnyj / Twitter)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил семь суток ареста Вячеславу Машнову — рэперу, известному под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, — после несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Рэперу вменяют мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Как следует из протокола, Машнов, идя по Невскому проспекту около полуночи 3 февраля, выкрикивал нецензурные выражения и «выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц». Сам артист с протоколом не согласился.

В пресс-службе судов отмечают, что Гнойному зачтут два с половиной часа, которые он провел в отделении полиции во время своего задержания 6 февраля.

РБК обратился за комментарием к Машнову и его представителю.

В Москве за избиение полицейского задержали еще одного участника акций
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

6 февраля Машнова задержали и доставили в одно из отделений петербургской полиции за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая проходила в городе 2 февраля. Через некоторое время Гнойного отпустили из отделения.

Несанкционированные протестные акции в поддержку Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, после того как политику заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше». В Петербурге, по данным «ОВД-Инфо», на несогласованных митингах в этот день задержали 261 человека.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Привет, Майами: куда и почему бегут стартапы из Кремниевой долины Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов

новости рэпер Гнойный суд арест
Материалы по теме
В ЕСПЧ подали первую жалобу из-за акции за Навального
Политика
Хаматова, Смехов и Звягинцев призвали отпустить задержанных на акциях
Политика
Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter