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Политика ,  
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Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе прямой трансляции, подводя итоги единого дня голосования.

«13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16», — сказала Памфилова.

По данным ЦИК, в региональные парламенты прошли три новые политические силы, которые были зарегистрированы в 2020 году. Среди них партия правого толка «Новые люди», партия писателя Захара Прилепина «За правду» и экологическая партия «Зеленая альтернатива».

Согласно результатам ЦИК, «Новые люди» прошли в заксобрания Новосибирской, Рязанской, Костромской и Калужской областях; «За правду» — в заксобрание Рязанской области; «Зеленая альтернатива» — в заксобрание Коми.

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Памфилова отметила, что партии «впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырех новых партий преодолели 5-процентный барьер».

Накануне в России завершился единый день голосования на региональных и местных выборах. Так, в 18 регионах состоялись прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах выбрали депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму в четырех одномандатных округах, а также в 28 регионах выбрали депутатов региональных законодательных собраний. В этом году выборы впервые проходили три дня, проголосовать досрочно можно было 11 и 12 сентября.

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Теги: ЦИК, Памфилова, политические партии, выборы
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