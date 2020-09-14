Еще три партии получили право не собирать подписи на выборах в Госдуме

Элла Памфилова (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Государственную думу в 2021 году без сбора подписей смогут участвовать 16 политических партий. Об этом глава ЦИК сообщила в ходе прямой трансляции, подводя итоги единого дня голосования.

«13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16», — сказала Памфилова.

По данным ЦИК, в региональные парламенты прошли три новые политические силы, которые были зарегистрированы в 2020 году. Среди них партия правого толка «Новые люди», партия писателя Захара Прилепина «За правду» и экологическая партия «Зеленая альтернатива».

Согласно результатам ЦИК, «Новые люди» прошли в заксобрания Новосибирской, Рязанской, Костромской и Калужской областях; «За правду» — в заксобрание Рязанской области; «Зеленая альтернатива» — в заксобрание Коми.