Рэпера Гнойного задержали за участие в акции в Петербурге

Вячеслав Машнов (Фото: kpss_begemot_official / Instagram)

Рэп-исполнителя Гнойного (Вячеслав Машнов, известный также как Валентин Дядька, Слава КПСС, Соня Мармеладова и др. — РБК) задержали и доставили в одно из отделений полиции Санкт-Петербурга за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в центре города 2 февраля. Об этом РБК сообщил представитель артиста Артем Вараб

«Подтверждаю задержание, иную информацию раскрыть не имею права», — сказал он.

Ранее музыкант опубликовал пост в Twitter, в котором сообщил о том, что его задержали за участие в митинге. «Еду в отделение, например. Мило беседуем <...>», — написал он.

В следующей записи рэпер опубликовал фотографию в помещении, на которой видны силуэты нескольких человек, один из которых одет в форму сотрудника полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.