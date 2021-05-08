Авиабазу коалиции с военными США в Ираке атаковал беспилотник

Аль-Асад — авиабаза, расположенная в провинции Анбар на западе Ирака. Там дислоцированы иракские, британские и американские военнослужащие.

В январе прошлого года нападение на нее совершил иранский Корпус стражей исламской революции. В ходе атаки с территории провинции Керманшах на западе Ирана были выпущены десятки ракет.

Эта атака произошла через несколько дней после того, как американские военные убили командующего элитным подразделением КСИР в Багдаде. В самих США это назвали «оборонительными действиями».

В этом году ракетному обстрелу подверглись американская военная база вблизи Багдада, а также база США в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В ходе атак никто не пострадал. Ответственность за нападения никто на себя не взял.