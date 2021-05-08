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Авиабазу коалиции с военными США в Ираке атаковал беспилотник

Фото: EPA / ТАСС
Фото: EPA / ТАСС

На авиабазу Международных коалиционных сил в Ираке Айн Аль-Асад совершено нападение. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель коалиции Уэйн Маротто.

«Этим утром авиабаза Айн Аль-Асад подверглась нападению беспилотника. О раненых не сообщается», — сказал Маротто.

По его словам, был поврежден ангар. Сейчас проводится расследование случившегося.

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Фото:tcsavunma / Twitter

Уэйн добавил, что атаки на коалицию, центральные власти Ирака и Региональное правительство Курдистана подрывают верховенство права и суверенитет страны.

Аль-Асад — авиабаза, расположенная в провинции Анбар на западе Ирака. Там дислоцированы иракские, британские и американские военнослужащие.

В январе прошлого года нападение на нее совершил иранский Корпус стражей исламской революции. В ходе атаки с территории провинции Керманшах на западе Ирана были выпущены десятки ракет. 

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Эта атака произошла через несколько дней после того, как американские военные убили командующего элитным подразделением КСИР в Багдаде. В самих США это назвали «оборонительными действиями».

В этом году ракетному обстрелу подверглись американская военная база вблизи Багдада, а также база США в сирийской провинции Дейр эз-Зор. В ходе атак никто не пострадал. Ответственность за нападения никто на себя не взял.

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