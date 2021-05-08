Авиабазу коалиции с военными США в Ираке атаковал беспилотник
На авиабазу Международных коалиционных сил в Ираке Айн Аль-Асад совершено нападение. Об этом в Twitter сообщил официальный представитель коалиции Уэйн Маротто.
«Этим утром авиабаза Айн Аль-Асад подверглась нападению беспилотника. О раненых не сообщается», — сказал Маротто.
По его словам, был поврежден ангар. Сейчас проводится расследование случившегося.
Уэйн добавил, что атаки на коалицию, центральные власти Ирака и Региональное правительство Курдистана подрывают верховенство права и суверенитет страны.