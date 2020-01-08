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Иран подтвердил удар по американской авиабазе в Ираке

Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность за атаку на американскую авиабазу Аль-Асад на западе Ирака. Об этом сообщает агентство IRIB News.

По данным издания, десятки баллистических ракет были выпущены из провинции Керманшах. КСИР пригрозил Соединенным Штатам, что в случае, если за ракетным ударом последуют другие военные действия с американской стороны, то США «столкнутся с более широким и мощным ответом». О пострадавших пока не сообщается.

Как пишет CNN со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона, Иран выпустил более дюжины ракет по двум базам, где находятся американские войска. Кроме Аль-Асад упоминается база в городе Эрбиль. В настоящий момент военные оценивают причиненный ущерб, уточнил он. В Пентагоне также добавили, что министерство приняло все необходимые меры для защиты своего контингента, поэтому базы находились в состоянии повышенной готовности и ожидали атаку.

Президента США Дональда Трампа проинформировали об атаке, сообщила в Twitter его пресс-секретарь Стефани Гришам. По ее словам, он «внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по нацбезопасности».

Ракетный обстрел стал реакцией Ирана на убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, погибшего в результате военной операции США в Багдаде 3 января. Тогда Пентагон заявил, что совершил это по приказу президента Трампа в оборонительных целях. Тегеран пообещал «суровую месть» Вашингтону и признал всех военных США террористами.

Теги: Иран, Ирак, США, авиаудар
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