Военная база США в Ираке подвергалась ракетному обстрелу

В Ираке американскую военную базу около международного аэропорта Багдада обстреляли ракетами. Об этом сообщают источники SANA, Alsumaria и корреспондент Al Mayadeen.

По данным Al-Mayadeen, речь идет о базе Victory, по ней были выпущены три ракеты. Одна упала недалеко от взлетно-посадочной полосы. Собеседник Al-Mayadeen уточнил, что пострадал иракский сотрудник.

Как передает Alsumaria, иракские силовики заявили, что по Багдаду были выпущены восемь ракет. Три из ни упали по периметру местного аэропорта. Одна взорвалась возле центральной тюрьмы Аль-Карх, вторая — у Академии контртеррористической службы в пустом дворе, а третья — рядом со штаб-квартирой иракского полка быстрого реагирования. По заявлению иракской стороны, никто не пострадал.