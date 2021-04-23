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Политика ,  
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Военная база США в Ираке подвергалась ракетному обстрелу

В Ираке американскую военную базу около международного аэропорта Багдада обстреляли ракетами. Об этом сообщают источники SANA, Alsumaria и корреспондент Al Mayadeen.

По данным Al-Mayadeen, речь идет о базе Victory, по ней были выпущены три ракеты. Одна упала недалеко от взлетно-посадочной полосы. Собеседник Al-Mayadeen уточнил, что пострадал иракский сотрудник.

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Общество
Фото:John Moore / Getty Images

Как передает Alsumaria, иракские силовики заявили, что по Багдаду были выпущены восемь ракет. Три из ни упали по периметру местного аэропорта. Одна взорвалась возле центральной тюрьмы Аль-Карх, вторая — у Академии контртеррористической службы в пустом дворе, а третья — рядом со штаб-квартирой иракского полка быстрого реагирования. По заявлению иракской стороны, никто не пострадал.

Американские объекты в Ираке регулярно подвергаются ракетным обстрелам. В марте под огонь попала база США в провинции Дейр-эз-Зор. По данным Al-Mayadeen, были пострадавшие. В марте 2020-го две ракеты разорвались недалеко от посольства США в «зеленой зоне» Багдада, где расположены административные и дипломатические здания. В результате ракетного обстрела американской базы «Кэмп-Таджи» в том же месяце пострадали трое американских военнослужащих и двое иракских военных.

ракеты Ирак США обстрел
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