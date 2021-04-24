Турецкий спецназ начал военную операцию на севере Ирака

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Турецкий спецназ участвует в военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК, в Турции признана террористической организацией) на севере Ирака. Об этом сообщает Министерство обороны страны в Twitter.

Военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана турецкая армия начала 23 апреля. Военные нанесли авиаудары по позициям повстанцев.

«Наши турецкие вооруженные силы, прошлое которых полно славы и побед, продолжают свою решительную борьбу против опасностей, угрожающих безопасности нашей нации», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время видеоконференции с членами командного центра управления операцией.

РПК была основана в 1978 году. Движение выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. При этом власти страны считают организацию террористической. Деятельность РПК развернута на территории еще двух стран, где в большом количестве проживают курды, — в Сирии и Ираке.