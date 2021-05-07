Блинкен заявил о подрывающих мировой порядок действиях Вашингтона

По утверждению госсекретаря, США заставляли другие государства задаться вопросом, привержена ли страна до сих пор правилам мирового порядка. Но Вашингтон продемонстрировал готовность сотрудничать в рамках международных институтов

Энтони Блинкен (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Некоторые действия Вашингтона в последние годы подрывали мировой порядок, основанный на правилах. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что все страны должны нести ответственность за верность принятым на себя обязательствам, в том числе США.

«Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», — сказал госсекретарь. Тем не менее администрация президента Джо Байдена показала готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов, отметил Блинкен. Так, Вашингтон вернулся в Парижское соглашение по климату и вновь присоединился к ВОЗ, напомнил он.

Бывший американский лидер Дональд Трамп летом 2020 года объявил о выходе США из состава членов ВОЗ. До этого тогдашний глава государства критиковал организацию в связи с пандемией коронавируса. Так, он утверждал, что ВОЗ слишком много внимания уделяла Китаю и обошла вниманием США, а также обвинял организацию в запоздалом предупреждении о распространении коронавируса.