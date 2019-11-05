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США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату и официально уведомили об этом ООН. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Выход вступит в силу через один год с момента доставки уведомления», — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Он отметил, что США учитывают реальность глобального энергетического баланса и используют все источники энергии «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию, а также возобновляемые источники энергии.

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По его словам, Вашингтон будет и впредь продвигать инновации, сокращение выбросов и более безопасные источники энергии. Помпео добавил, что США продолжат сотрудничать со своими мировыми партнерами, чтобы повысить устойчивость к последствиям изменения климата.

В 2015 году 170 государств подписали Парижское соглашение. Оно определяло план действий по сдерживанию глобального потепления — снижение выбросов, технологическое перевооружение, а также адаптация к изменениям климата.

В 2017 году американский президент Дональд Трамп заявил, что США отказываются от соглашения. По его словам, если страна выполнит все условия договора, то к 2025 году может потерять 2,7 млн рабочих мест. Он отмечал, что взятые в рамках соглашения обязательства стали «драконовским финансовым и экономическим бременем», которое несут американские рабочие, бизнесмены и все налогоплательщики.

Теги: Парижское соглашение по климату, ООН, Вашингтон
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