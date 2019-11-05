США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения по климату

США начали процесс выхода из Парижского соглашения по климату и официально уведомили об этом ООН. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

«Выход вступит в силу через один год с момента доставки уведомления», — говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Он отметил, что США учитывают реальность глобального энергетического баланса и используют все источники энергии «чисто и эффективно», включая ископаемое топливо, ядерную энергию, а также возобновляемые источники энергии.

По его словам, Вашингтон будет и впредь продвигать инновации, сокращение выбросов и более безопасные источники энергии. Помпео добавил, что США продолжат сотрудничать со своими мировыми партнерами, чтобы повысить устойчивость к последствиям изменения климата.